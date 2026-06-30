Edomex rescata 2,221 inmuebles tras su despojo

DAVID “N”, El Chino, presunto líder del grupo criminal La Chokiza, fue detenido en la CDMX el 22 de mayo. Entre los delitos que le achacan figuran extorsión, homicidio, despojo y cobro de piso

LA FISCALÍA General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que, a poco más de transcurrido un año desde su primer despliegue, gracias a la Operación Restitución se han asegurado dos mil 221 inmuebles relacionados con delitos de despojo, de los cuales mil 302 ya fueron devueltos a quienes acreditaron su propiedad legítima.

Sólo en el periodo del 20 al 26 de junio de 2026, la Fiscalía del Estado de México y las policías estatal y municipales realizaron 11 cateos y 44 inspecciones en 19 municipios (Amecameca, Capulhuac, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Lerma, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Ozumba, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Texcoco, Tlalmanalco, Valle de Chalco y Zinacantepec), como parte de Restitución, en los que fueron asegurados 51 inmuebles, de los cuales 33 son casa-habitación y 18 predios.

El Tip: LOS GRUPOS criminales utilizan la fachada de sindicatos para encubrir sus actividades. Entre las estructuras identificadas están 22 de Octubre, USON y Los 300 y/o Unión 300.

La Operación Restitución forma parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México, en la que participan las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), además de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), la FGJEM y las policías municipales.

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Entre los 40 objetivos prioritarios detenidos en el marco de la Operación Restitución en la entidad mexiquense, la FGJEM identificó a líderes de diversas organizaciones criminales que operan bajo distintas fachadas sociales, sindicales y populares. Todos los detenidos se encuentran en distintas etapas procesales.

79 municipios intervenidos en el Operativo Restitución

Entre los perfiles de mayor relevancia figuran los líderes de la organización social autodenominada Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ); del grupo delictivo Los Gastones y el grupo de choque Los 300 y/o Unión 300.