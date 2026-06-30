Presidenta convoca a consulta de iniciativa de derechos indígenas

Con el objetivo de promover, proteger, respaldar e implementar las garantías individuales de los pueblos originarios, la Presidenta Claudia Sheinbaum firmó la convocatoria para someter a diálogo y consulta la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos con las 16 mil 728 comunidades del país, cuyo proceso inició ayer y deberá concluir el 12 de octubre.

Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, recordó que esta ley va en apego al nuevo artículo segundo de la Constitución, que se publicó el 30 de septiembre de 2024 en la misma materia.

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“Ése es el corazón de la reforma al que nos hemos referido con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que puedan ejercer su autonomía y participar en la vida pública nacional”, señaló.

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Explicó que la consulta considerará las 16 mil 728 comunidades de los 69 pueblos indígenas y uno afromexicano, que representan 25.8 millones de mexicanos (20.5 por ciento de la población).

El cuerpo de la nueva ley se integrará de ocho libros y un régimen transitorio. El primero será para reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público; el segundo, para fijar su libre determinación y autonomía; el tercero, para el reconocimiento de las personas afromexicanas; el cuarto, sobre los derechos de las mujeres, niños, adolescencia y juventud de este sector; el quinto, sobre los derechos de las personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad pertenecientes a esta población; el sexto, sobre la consulta y consentimiento libre, previo e informado.

DETALLES DE LA INICIATIVA ı Foto: Especial

Comentó que en este último se establecen las bases, metodologías y procedimientos para hacer efectivo el derecho a la consulta, con la finalidad de obtener el consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre las medidas administrativas y legislativas que puedan afectarles.

El séptimo libro será sobre la distribución de competencias y coordinación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, mientras que el octavo buscará determinar las responsabilidades, procedimientos, delitos, sanciones y juicio de amparo indígena y afromexicano.

“Su objetivo es que haya una buena coordinación entre los diversos niveles de gobierno, para garantizar el cumplimiento de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y sostenible”, ahondó.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el proceso constará de cinco etapas, donde la primera arrancó este lunes con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La segunda será del 1 de julio al 6 de agosto, para llevar la propuesta a más de 16 mil comunidades; la tercera, del 7 de agosto al 13 de septiembre, para la deliberación con la que cada comunidad determinará su postura conforme a sus formas de organización. Aquí se realizarán 82 asambleas regionales de consulta.

La cuarta etapa será del 21 de septiembre al 11 de octubre, con el estudio y adecuación de la iniciativa, de acuerdo con lo que opinen las comunidades. La quinta consistirá en la presentación de la reforma ante el Congreso de la Unión el 12 de octubre, que ha dejado de llamarse el Día de la Raza, y ahora se le denomina el Día de la Resistencia Indígena.

La Presidenta afirmó que durante su reunión con el rey Felipe VI de España planteó que, más allá de una petición de perdón por los hechos de la Conquista, lo fundamental es el reconocimiento de los pueblos originarios y su aportación a la identidad nacional. Además, sostuvo que ignorar su papel histórico y su realidad actual contribuye a perpetuar prácticas de racismo y clasismo.

“Si nosotros seguimos pensando en una visión eurocentrista y no en la visión que viene desde antes, desde las grandes civilizaciones y el reconocimiento del valor que los pueblos le han dado a la identidad de México, esta identidad colectiva y no individualizada, si no reconocemos eso, entonces vamos a seguir promoviendo el racismo y el clasismo”, dijo.

En el contexto del Mundial que alberga México, comentó que la calidez que todos los visitantes han recibido de parte de la población no viene de la visión eurocentrista, sino de los pueblos originarios.

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Por Yulia Bonilla