Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por Caso Ayotzinapa

Un juez federal vinculó esta madrugada a proceso a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por la presunta desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y le ratificó la prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano.

Mario Elizondo Martínez, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, resolvió que la FGR ofreció los datos de prueba suficientes para presumir que existe un hecho que la ley marca como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió.

El impartidor de justicia también fijó un término de 4 meses para la investigación complementaria, un plazo previsto para que las partes acopien sus respectivas pruebas y que fenecerá el próximo 4 de diciembre.

Ángel Aguirre Rivero fue procesado por el delito de desaparición forzada de personas, en una modalidad que sanciona con 40 a 60 años de prisión y con 10 mil a 20 mil días de salario al servidor público que oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad o el paradero de una persona.

La imputación específica consiste en que habría ordenado ocultar o destruir los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.

La base de la imputación son los testimonios de la Magistrada Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG) y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex Visitadora General de la misma institución.

Estrada declaró que el 29 de septiembre de 2014 robó en la oficina de Galeana el disco con los videos de la noche de las desapariciones y los entregó ese mismo día a las 20:30 horas a Aguirre, en Chilpancingo.

Al día siguiente, dijo que hubo dos reuniones en el Palacio de Gobierno en la capital de Guerrero, en las que Aguirre cuestionó a miembros de su gabinete si ya habían destruido las evidencias del caso de los normalistas, porque estas desapariciones no podían pasar a mayores, ya que él tenía muchas relaciones con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

La FGR ofreció 13 datos de prueba contra Aguirre, entre ellas los testimonios de las ex funcionarias, ambas también procesadas, mientras que Aguirre presentó 31 datos de prueba.

El juzgador dijo que en el delito de desaparición forzada, la norma le obliga a realizar un análisis atenuado, flexible y basado en pruebas indiciarias.

“Aquí no vamos a encontrar pruebas directas, porque el objetivo del delito es ocultar pruebas”, manifestó.

Esta audiencia originalmente estaba programada el martes a las 10:00 horas, pero inició hasta las 12:47 y concluyó hasta las 2:31 horas de este miércoles.

Al término de la diligencia, la defensa de Aguirre lamentó el fallo del juez y adelantó que apelará el procesamiento.

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