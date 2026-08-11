Defensa de Ángel Aguirre alista 31 datos de prueba para defenderse de acusaciones

Un juez dictó prisión preventiva oficiosa al exgobernador de Guerrero acusado de ocultar evidencia en el caso Ayotzinapa.

La defensa del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, informó este martes que busca refutar las acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra por el caso Ayotzinapa con 31 datos de prueba.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la defensa del exmandatario detalló los recursos legales y probatorios con los que cuenta para rebatir la presunta destrucción de grabaciones que contienen imágenes sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Entre las pruebas ofrecidas por la defensa se encuentra documentación oficial expedida por diversas instancias, así como reportes periodísticos que documentaron los hechos e investigaciones del caso.

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Adicionalmente, el equipo legal incorporó múltiples declaraciones de testigos e involucrados para desacreditar la tesis formulada por la FGR.

Ángel Aguirre al arribar a una de las comparecencias en la FGR por el caso de los estudiantes desaparecidos. ı Foto: larazondemexico

Ángel Aguirre, señalado de la destrucción de grabaciones del caso Ayotzinapa

Ángel Aguirre se encuentra recluido en el juzgado del Altiplano, situado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, tras su captura ocurrida el pasado 6 de agosto.

La audiencia para determinar si es o no vinculado a proceso sigue la noche de este 11 de agosto del 2026. Hasta el momento, no existe un aproximado en tiempo sobre la conclusión de la sesión.

Los eventos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala representan la acusación política y judicial más grave durante la gestión de Ángel Aguirre Rivero como gobernador de Guerrero.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y la FGR lo señalaron por omisión grave y omisión de auxilio al no activar a tiempo los protocolos policiales ni responder ante las agresiones dirigidas contra los estudiantes.

Asimismo, se le ha vinculado con reuniones del gabinete de seguridad federal celebradas en la Ciudad de México, donde presuntamente se fraguó la versión oficial alterada sobre los hechos, conocida como la “Verdad Histórica”.

Este nuevo capítulo en el Caso Ayotzinapa llegó tras un reanálisis de las acusaciones existentes, impulsado por la FGR, encabezada por Ernestina Godoy.

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JVR