Dan prisión preventiva a exgobernador Aguirre

Un juez dictó prisión preventiva oficiosa al exgobernador de Guerrero acusado de ocultar evidencia en el caso Ayotzinapa.

Un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Durante una audiencia de más de seis horas, realizada en el Centro de Justicia Penal Federal ubicado junto al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, el juez calificó como legal el cumplimiento de la orden de aprehensión y, posteriormente, la fiscalía formuló la imputación contra el exmandatario.

El Tip: el gobierno de Enrique Peña Nieto sostuvo que los estudiantes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula por el grupo criminal Guerreros Unidos.

El Ministerio Público solicitó que Aguirre Rivero fuera vinculado a proceso; sin embargo, su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará el próximo martes 11 de agosto. El juez deberá resolver posteriormente si existen elementos suficientes para sujetarlo a proceso.

La defensa había solicitado que la medida cautelar pudiera cumplirse bajo arraigo domiciliario, al argumentar la edad y el estado de salud del exgobernador. El juez no concedió esa petición y determinó que permanezca en El Altiplano.

Aguirre Rivero, quien padece hipertensión, acudió a la audiencia en silla de ruedas. Durante la sesión manifestó que su estado de salud se había deteriorado después de su detención y señaló que, durante la noche, presentó malestar dentro del penal, por lo que fue valorado por un médico antes de la audiencia.

La acusación de la Fiscalía se relaciona con el ocultamiento de evidencias sobre lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron privados de la libertad y posteriormente desaparecidos, sin que hasta la fecha se conozca su ubicación.

De acuerdo con la FGR, un nuevo análisis de las actuaciones existentes permitió abrir nuevas líneas de investigación y obtener datos de prueba sobre la posible participación de Aguirre en el ocultamiento de evidencias que podrían contribuir a establecer el paradero de los estudiantes.

La FGR sostiene que la instrucción para realizar ese ocultamiento habría sido girada directamente por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.

“La instrucción para realizar dicho ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces mandatario de la entidad”, afirmó la FGR.

El Ministerio Público Federal sostuvo además que el ocultamiento de las grabaciones no habría sido un hecho aislado ni una omisión técnica, sino “el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal”.

La acusación se refiere particularmente a evidencias relacionadas con las grabaciones de cámaras de vigilancia ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala. La FGR señaló que la investigación fue realizada bajo un nuevo esquema de trabajo y en coordinación con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Durante la audiencia judicial, el exgobernador de Guerrero escuchó la imputación y mostró su desacuerdo con los señalamientos realizados por la Fiscalía General de la República, sobre los cuales, afirmó: “Yo tengo mi conciencia tranquila y en paz”.

Ernestina Godoy destaca captura y avances en caso Ayotzinapa

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, reveló que la orden para ocultar información sobre el caso Ayotzinapa fue ejecutada tras los avances basados en las evidencias recabadas bajo el debido proceso.

Godoy detalló que un trabajo de análisis acreditó con plena evidencia la posible participación de Ángel Aguirre en la destrucción de elementos de prueba fundamentales para conocer la ubicación de los alumnos desaparecidos.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que este resultado deriva del nuevo modelo de investigación puesto en marcha por la institución a su cargo.

Asimismo, precisó que el organismo ministerial ordenó un reanálisis profundo, exhaustivo y detallado de las actuaciones existentes en el expediente.

Dichas diligencias permitieron la apertura de nuevas líneas de investigación que derivaron en la localización, aprehensión y consecuente imputación del exmandatario guerrerense ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

CSP niega algún trasfondo político en su detención

| Por Tania Gómez |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por su vínculo con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, tenga un trasfondo político. Además, señaló que es a la Fiscalía General de la República (FGR) a quien le corresponde evaluar si hay otros responsables en el caso, como el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien fue absuelto el año pasado.

Durante su conferencia, la mandataria aseguró que la captura del exgobernador derivó de la investigación que se mantiene abierta y descartó que haya motivos políticos detrás de la ejecución de la orden de aprehensión.

11 años tienen las familias exigiendo justicia por sus hijos

Consultada sobre sí, a partir de esta nueva captura, pediría reconsiderar el caso de José Luis Abarca —quien fue absuelto del caso en junio del año pasado, pero se encuentra detenido por otras imputaciones—, señaló que la FGR es quien determinará otras responsabilidades.

La mandataria subrayó que los avances se han conseguido con la implementación de nuevas herramientas de investigación que han permitido profundizar el análisis de las evidencias con las que se cuenta desde el inicio de las indagatorias.

ÁNGEL AGUIRRE fue detenido el 6 de agosto de 2026, acusado de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia por la Fiscalía General de la Republica ı Foto: Especial

Mencionó que se han analizado con mayor exhaustividad las llamadas telefónicas para establecer cómo se comunicaron las personas involucradas en la desaparición de los normalistas.

Agregó que no se podrán dar mayores detalles del caso, porque son elementos que forman parte de la investigación en curso y se debe de cuidar la información y, por este motivo, es que acciones, como la captura de Aguirre, no se dio a conocer con anticipación a las familias de los estudiantes.

















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