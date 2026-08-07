Sheinbaum niega trasfondo político en detención de Ángel Aguirre

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por su vínculo con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, tenga un trasfondo político; además, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) es a quien corresponde evaluar si hay otros responsables, como el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien fue absuelto el año pasado.

Este jueves, la fiscal Ernestina Godoy dio a conocer los avances en la investigación sobre la desaparición de los estudiantes ocurrida hace casi 12 años, derivado de lo cual se capturó a Aguirre Rivero, quien se encuentra recluido en el penal federal del Altiplano, acusado de haber participado en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los jóvenes.

La mandataria aseguró, durante su conferencia matutina, que la captura del exgobernador derivó de la investigación que se mantiene abierta y descartó que haya motivos políticos detrás de la ejecución de la orden de aprehensión.

“No, nada. No tiene nada que ver con un tema político. Es parte de una investigación… Creo que ya lo he comentado aquí en la mañanera, hay carpetas de investigación donde vienen testimonios, muchísimos testimonios, algunos que se realizaron cuando se dio aquella falsa verdad histórica, vamos a decirlo así, y algunos posteriores ya cuando llegó el presidente López Obrador. Entonces, todas esas carpetas están presentes”, declaró.

Consultada sobre si, a partir de esta nueva captura, pediría reconsiderar el caso de José Luis Abarca -quien fue absuelto del caso en junio del año pasado, pero se encuentra detenido por otras acusaciones-, señaló que la FGR es quien determinará otras presuntas responsabilidades.

“Es un tema de la fiscalía. Nosotros damos seguimiento y buscamos apoyar en todo lo que se requiera por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, de todas las áreas de investigación y las herramientas que están disponibles, pero es un asunto de la Fiscalía poder determinar la culpabilidad o la presunta culpabilidad de una u otra persona”, dijo.

Subrayó que los avances se han conseguido con la implementación de nuevas herramientas de investigación que han permitido profundizar el análisis de las evidencias con las que se cuenta desde el inicio de las indagatorias.

Como ejemplo, mencionó que se han analizado con mayor exhaustividad las llamadas telefónicas para establecer cómo se comunicaron entre sí las personas señaladas como involucradas en la desaparición de los normalistas.

Comentó que no se podrán dar mayores detalles del caso, porque son elementos que forman parte de la investigación en curso y se debe de cuidar la información y por este motivo es que acciones, como la captura de Aguirre, no se dio a conocer con anticipación a las madres y padres de los estudiantes.

No obstante, subrayó que se rinden informes con total transparencia a las familias, con las que se reunirá a finales de agosto.

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