Avanza con límites extracción de gas no convencional; el fin, importar menos

El Gobierno federal abrió la puerta a la utilización de fracking o fractura hidráulica para extraer gas natural de yacimientos no convencionales en el país, siempre que se haya comprobado la disponibilidad de agua salada en cuerpos de agua profundos, se consulte a las comunidades y no se realice en la cuenca Tampico-Misantla.

Durante la mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió al Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional, el cual está conformado por más de 54 expertos en diversas disciplinas, y que fue convocado para determinar la viabilidad de la producción de hidrocarburo a través de este procedimiento.

El Dato: Se estima que para el año 2030, Petróleos Mexicanos pueda producir más de 2 mil 400 millones de millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

Algunas de las condiciones sugeridas por los expertos, antes de iniciar la fractura hidráulica, es que se corrobore que haya disponibilidad de agua salada y que no esté conectada con los mantos acuíferos que son para uso humano; además, se debe verificar que en los puntos seleccionados sí haya gas para extraer.

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“Vamos a tomar todas las conclusiones que nos dieron. Y lo que haríamos sería, a partir del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, pozos de exploración para ver si hay agua salada; si no hay agua salada, ya se cierra la posibilidad de hacer cualquier tipo de explotación de gas no convencional”, indicó Sheinbaum.

70 por ciento de la energía en el país se genera con gas

La Presidenta dijo que se explora la posibilidad de utilizar la fractura hidráulica ante la necesidad de lograr la soberanía energética de México, pero garantizando el menor impacto ambiental.

Y en ese sentido, destacó que aún se revisa la factibilidad económica para desarrollar estos procesos, “para ver cuánto cuesta la explotación y cuánto costaría el pie cúbico de gas, para saber qué haríamos frente a este estudio”, pero el objetivo principal es asegurar que México no dependa tanto del exterior, “aun con toda la explotación que se hiciera de gas no convencional, seguiríamos importando de EU; el objetivo es bajar la importación, que no dependamos tanto del exterior”.

De acuerdo con Alma América Porres Luna, doctora en Geofísica y experta independiente, México importa 75 por ciento de lo que consume de gas natural, proveniente de EU y el resto, 25 por ciento, se obtiene de la producción nacional.

93 por ciento de lo importado viene de plays no convencionales

Sheinbaum Pardo también añadió que, antes de iniciar cualquier procedimiento de fracturación y producción en una zona, en caso de que haya alguna población cercana se hará una consulta informada para que las personas den una opinión sobre si están de acuerdo o no con el procedimiento.

Ana Paulina Gómora Figueroa, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, sostuvo que para “abonar” al fortalecimiento de la soberanía energética se identificó y revisó el potencial de los yacimientos no convencionales que están en tres cuencas: Burgos, Sabinas-Burro-Picachos y Tampico-Misantla y se estimó que hay alrededor de 141.5 millones de millones de pies cúbicos de gas natural.

No obstante, en el análisis se consideraron aspectos sociales, de medio ambiente y técnicos, “se incluyó también la minimización de la huella ambiental, la mejora de la logística, las mejores prácticas internacionales, así como la regulación vigente”, y la comisión recomendó “dónde sí y dónde no llevar actividades en los yacimientos no convencionales”, indicó.

Al respecto, la mandataria añadió que en la cuenca Tampico-Misantla no se hará fractura hidráulica, ya que se prohibirá y aseguró que se establecerá a través de un decreto, “que en esa cuenca no” se haga.

A su vez, Leticia Merino Pérez, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, aseguró que la sugerencia de prohibir la explotación en Tampico-Misantla obedece a que es una zona con densidad poblacional y hay presencia de pueblos originarios, “población que depende altamente del territorio, que tiene una ocupación milenaria del territorio. Y estos territorios tienen alto valor ambiental, social, cultural. Entonces, por eso hicimos esta sugerencia, y celebramos mucho que sea aceptada por la Presidenta”.