Ven riesgo para 400 mil familias pausar venta de aguacate a EU

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) exhortó a reanudar el Programa de Exportación de Aguacate que pausó el gobierno de Estados Unidos por motivos de inseguridad en Michoacán, ya que impacta a más de 400 mil familias.

La organización sostuvo que la reapertura brindará certidumbre a los productores, empacadores, trabajadores y a las familias que dependen de esa actividad; por su parte, la Asociación Mexicana del Aguacate Hass consideró que la pausa no afectará las ventas transfronterizas.

El Dato: cinco países productores de aguacate concentraron en 2023 casi la mitad de la superficie global para la cosecha de aguacate, entre los que se encuentra México.

“Hacemos un respetuoso llamado al Gobierno de EU para que, en coordinación con las autoridades mexicanas, se concrete a la brevedad la reapertura del Programa, reconociendo el esfuerzo conjunto realizado para fortalecer las condiciones que permiten operar con seguridad y confianza”, indicó la Apeam.

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Luis Javier de la Rocha Zazueta, director general de la Apeam, dijo en una entrevista en televisión, que la asociación trabaja para que alrededor de 20 mil trabajadores y cerca de 400 mil familias “no se queden sin sustento”, ni que 35 mil productores pierdan la oportunidad de exportar aguacates certificados, “eso para mí es lo más importante, es lo que hoy estoy luchando”.

Reconoció las acciones del Gobierno para atender las preocupaciones de la industria del aguacate y la iniciativa de respaldar las acciones para proteger una de las cadenas más importantes del país.

Aseguró que la industria aguacatera mexicana es un aliado confiable del país vecino, porque la relación que se tiene con el país vecino se basa en la cooperación, transparencia, y en el cumplimiento de los protocolos fitosanitarios, inocuidad, y de seguridad establecidos.

“Continuaremos trabajando de manera coordinada con el USDA, APHIS, las autoridades de ambos países y todos los integrantes de la cadena productiva para garantizar la integridad del programa, la protección del personal involucrado y la continuidad del suministro de aguacate mexicano al merca-

do estadounidense”.

Por su parte, la Asociación Mexicana del Aguacate Hass, aseguró que pese a la medida no espera que la pausa de las inspecciones afecte de forma significativa las ventas transfronterizas.

“Aunque la situación sigue evolucionando, se espera que las condiciones actuales de la cadena de suministro satisfagan las necesidades del mercado estadounidense a corto plazo… Se prevé que el producto que ya se encuentra en la cadena de suministro y las existencias actuales sigan cubriendo la demanda de los clientes”, añadió.

La Apeam y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) insistieron en desconocer la causa de la determinación de EU; no obstante, Reuters destacó que un funcionario del gobierno de Michoacán señaló que las autoridades creen que la alerta de seguridad pudo ser tras la detención de Alfonso Fernández, “Poncho, la Quiringua”, presunto líder del Cártel de Los Reyes y los hechos de violencia como la quema de

un autobús.