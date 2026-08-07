Piden evitar exenciones a aluminio bajo el T-MEC

Si México y Canadá logran exenciones en sus exportaciones de aluminio durante la revisión del acuerdo comercial que mantienen con Estados Unidos (T-MEC), tendrían un acceso privilegiado al mercado estadounidense y se afectaría a los importadores de ese país al pagar costos de insumos elevados; además, es necesario evitar que esto suceda e incluso se necesitaría aumentar la tarifa, señaló la Coalición por una América Próspera (CPA, por sus siglas en inglés).

“En la revisión del T-MEC, Estados Unidos debe proteger a los fabricantes de perfiles de extrusión nacionales y rechazar cualquier exención en productos transformados para Canadá o México. El problema comercial más amplio no se limita a América del Norte. Los aranceles al aluminio transformado deben incrementarse de manera generalizada debido a que los productores estadounidenses enfrentan presiones de importación procedentes de múltiples fuentes”, indicó la organización en un informe.

El dato: El departamento del Trabajo de EU puso una línea directa por Internet para los asuntos laborales sobre el T-MEC.

Con el arancel total de 50 por ciento para las importaciones, amparado bajo la sección 232, el costo de importación para un fabricante estadounidense es de 3.88 dólares por libra, mientras que, para un fabricante mexicano que importa su producto a Estados Unidos es de 3.58 dólares por libra; es decir, hay una diferencia de 0.30 dólares por libra.

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No obstante, si se llega a una exención bajo el T-MEC, el costo de importación para un fabricante mexicano se reduce a 2.39 dólares por libra, “una ventaja insostenible de 1.49 dólares por libra o 38 por ciento sobre los fabricantes estadounidenses”.

Y reconoció que Estados Unidos tiene un superávit comercial con México en algunos tipos de aluminio, incluido el HTS 7604: barras, varillas, y perfiles de aluminio, pero éste se ha debilitado desde 2016 cuando se ubicaba en 76 mil 675 toneladas métricas y en 2025 sólo fueron 53 mil 374 toneladas métricas.

GRAVÁMENES ı Foto: Especial

ACCIONES POSITIVAS. Por su parte, el Congreso estadounidense respaldó la gestión de la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés), para que el T-MEC tenga una prórroga de alta calidad al priorizar los resultados por encima del plazo determinado y destacó que es necesario realizar mejoras clave que beneficien a los fabricantes, agricultores, trabajadores y empresas de ese país.

Los congresistas destacaron que pese a que el T-MEC ha otorgado beneficios, se deben realizar “mejoras claves” en el proceso de revisión conjunta, y aunque espera que sea prorrogado por los tres países, “apoyamos la decisión de priorizar los resultados por encima de un plazo determinado. Esperamos que México y Canadá trabajen de manera constructiva y expedita para lograr dicho resultado”.

México y Canadá deben garantizar que Estados Unidos tenga acceso a sus mercados, acuerdo que se prometió hace seis años, pero que no se ha materializado, que se aborden las medidas que han adoptado ambos países que afectan a los fabricantes, a la agricultura, a los proveedores de servicios y a los trabajadores estadounidenses. Asimismo, se debe hacer frente a las prácticas comerciales y de inversión desleales de terceros países “que buscan socavar la economía” de Estados Unidos, y que se deben racionalizar los aranceles para fortalecer la competitividad regional.