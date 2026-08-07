Histórico golpe al narco por Marina en el Pacífico

La Secretaría de Marina (Semar) interceptó en aguas del Océano Pacífico una embarcación menor que transportaba dos mil 450 litros de combustible y aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína, durante una operación realizada a unos 851 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero.

El aseguramiento de combustible es el segundo de mayor consideración registrado en una embarcación menor y el séptimo en lo que va de la actual administración federal, de acuerdo con los registros de aseguramientos reportados por las autoridades.

La embarcación localizada por personal de la Armada de México estaba equipada con tres motores fuera de borda y transportaba el combustible en 49 bidones, además de contar con tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas.

La operación fue realizada por personal naval en funciones de Guardia Costera durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima.

De acuerdo con la Semar, los elementos navales localizaron la embarcación aproximadamente a 460 millas náuticas —851 kilómetros— al sur de Acapulco. A bordo viajaban seis personas: tres de nacionalidad mexicana y tres ecuatoriana.

Como resultado de los trabajos de vigilancia marítima que realiza la @SEMAR_mx en aguas del Océano Pacífico, en Acapulco, Guerrero, se aseguró una embarcación que transportaba más de una tonelada de cocaína y 2,450 litros de combustible, también fueron detenidas 6 personas.… pic.twitter.com/j5o51nCQU4 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 7, 2026

Durante la inspección fueron localizados 39 bultos con paquetes que contenían aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína.

Además de la droga y el combustible, los elementos navales aseguraron la embarcación menor, sus tres motores fuera de borda, los equipos de comunicación satelital y las radiobalizas.

La combinación de tres motores fuera de borda, dos mil 450 litros de combustible y más de una tonelada de presunta cocaína da cuenta de la capacidad logística de la embarcación.

Los dos mil 450 litros de combustible estaban distribuidos en 49 bidones, lo que representa un promedio de aproximadamente 50 litros por recipiente. La cantidad adquiere relevancia por la distancia a la que fue localizada la embarcación respecto de la costa y por sus características operativas.

El antecedente inmediato de mayor volumen corresponde a un aseguramiento de tres mil 700 litros de combustible registrado en marzo pasado durante otra operación marítima frente a Guerrero.

En esta ocasión, además del combustible, la embarcación transportaba más de una tonelada de presunta cocaína, lo que apunta a una operación marítima de considerable capacidad logística.

La Semar informó que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a los detenidos “se les informaron sus derechos de ley”.

Las seis personas, junto con la embarcación, la presunta cocaína, el combustible y los equipos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal.

Será la FGR la encargada de integrar las carpetas de investigación correspondientes y determinar la situación jurídica de los detenidos.

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MSL