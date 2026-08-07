EU anuncia que mañana reanudará parcialmente sus actividades en Michoacán.

El gobierno de Estados Unidos anunció la reanudación parcial de sus actividades en algunos municipios de Michoacán, donde había suspendido las inspecciones para la exportación de aguacate, tras advertir que se enfrentaba a condiciones adversas de seguridad en la entidad.

La puesta en marcha a tal restricción derivó de las reuniones que se estuvo con el Gobierno mexicano, del cual refirió que hubo asistencia para resolver la situación.

La reanudación ocurrirá a partir de este sábado en puntos de cinco municipios michoacanos.

“Con la cooperación y asistencia del Gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos reanudará el 8 de agosto sus actividades en Michoacán, específicamente en las áreas de Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y la zona comprendida entre Morelia y Pátzcuaro ”, notificó.

El Gobierno de los Estados Unidos reanuda parcialmente sus actividades en Michoacán como resultado de la coordinación continua en materia de seguridad con Méxicohttps://t.co/aOUsYcupi0 pic.twitter.com/rJcdLbuaQ5 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 7, 2026

Mantiene alerta de viaje

Pese a la reanudación de las actividades, Estados Unidos mantuvo la alerta de viaje a Michoacán, por lo que desaconseja visitar el estado ante “altos índices de delincuencia y violencia”.

Asimismo, recomendó a sus ciudadanos registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes, STEP, y llamar al 112 ante cualquier emergencia.

“Existe un riesgo de violencia en el estado por parte de grupos terroristas, cárteles, bandas y organizaciones criminales. La delincuencia y la violencia están muy extendidas en el estado de Michoacán”, señaló Estados Unidos en su alerta de viaje.

Luego de que Estados Unidos emitiera una alerta de seguridad que derivó en la suspensión de las importaciones de aguacate proveniente de Michoacán el miércoles, de donde además suspendió las labores de sus inspectores, el Gobierno de México ordenó un reforzamiento con mayor presencial de la Guardia Nacional.

Durante la conferencia matutina de este viernes, la mandataria comentó que mantendría las reuniones con productores aguacateros, quienes además de demandar un reforzamiento de la seguridad, solicitaron emprender mejoras a los procesos de certificación para agilizar las exportaciones.

“Una muy importante es que se garantice la calidad del aguacate. Para garantizar la calidad del aguacate hay certificados. Entonces, se tiene que cumplir con esa certificación. Entonces, ellos nos pidieron algunos esquemas para fortalecer esa certificación y estamos trabajando con ellos, en donde también estaría involucrado el SAT. Entonces, se hizo una mesa de trabajo con ellos y se está trabajando”, dijo.

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