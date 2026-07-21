Semar homenajea a sus binomios caninos por su labor de búsqueda, rescate y seguridad nacional

La Secretaría de Marina (Semar) rindió homenaje a sus binomios caninos y calificó como “invaluable” la labor que realizan junto con el personal naval. En el Día Mundial del Perro, la dependencia destacó su aportación a la protección de la población civil y al rescate de vidas en situaciones de emergencia.
Este 21 de julio, la Semar reconoció a esos “compañeros de cuatro patas” que trabajan al lado de las y los marinos “sin pedir nada a cambio”. El homenaje resaltó su participación en acciones destinadas a proteger a la población mexicana en diferentes áreas.
Actualmente, la institución cuenta con 24 ejemplares operativos. Sus especialidades abarcan la búsqueda de personas y la detección de explosivos o narcóticos, tareas que fortalecen las capacidades de auxilio y apoyo a la seguridad nacional.
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Cada binomio canino reúne a un manejador humano y un perro. Entre ambos se forma una relación basada en la confianza, el entrenamiento y el trabajo conjunto, vínculo indispensable para responder ante situaciones de alta complejidad.
Desde una edad temprana, los perros comienzan su adiestramiento para desarrollar precisión, disciplina y eficiencia. La Armada de México emplea pastores belgas malinois debido a su inteligencia, resistencia física, agilidad y capacidad de aprendizaje.
Precisamente esa preparación permite que ambos, humano y perro, actúen de forma coordinada en escenarios altamente complejos. Durante estas misiones, cada minuto puede resultar decisivo para el éxito de una búsqueda o un rescate.
Su sentido del olfato, reforzado por el adiestramiento constante, les permite localizar con rapidez a personas en escenarios de desastre. Esa capacidad convierte a los caninos en un apoyo fundamental durante la primera fase de las labores de auxilio.
Bajo condiciones de alto riesgo o en zonas de difícil acceso, los caninos cuentan con protección diseñada para resguardar su integridad. Gafas, botas y arneses de descenso los acompañan durante estas operaciones, además de los cuidados de un equipo veterinario que protege su bienestar en cada misión.
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