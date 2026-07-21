Semar homenajea a sus binomios caninos por su labor de búsqueda, rescate y seguridad nacional

Los binomios caninos de la Secretaría de Marina participan en misiones de búsqueda, rescate y seguridad, respaldados por entrenamiento especializado y atención veterinaria.

La Secretaría de Marina (Semar) rindió homenaje a sus binomios caninos y calificó como “invaluable” la labor que realizan junto con el personal naval. En el Día Mundial del Perro, la dependencia destacó su aportación a la protección de la población civil y al rescate de vidas en situaciones de emergencia.

Este 21 de julio, la Semar reconoció a esos “compañeros de cuatro patas” que trabajan al lado de las y los marinos “sin pedir nada a cambio”. El homenaje resaltó su participación en acciones destinadas a proteger a la población mexicana en diferentes áreas.

La Semar reconoció a sus perros de trabajo por su labor en la localización de personas y la detección de explosivos y narcóticos durante operaciones de alto riesgo. ı Foto: Semar

Actualmente, la institución cuenta con 24 ejemplares operativos. Sus especialidades abarcan la búsqueda de personas y la detección de explosivos o narcóticos, tareas que fortalecen las capacidades de auxilio y apoyo a la seguridad nacional.

Cada binomio canino reúne a un manejador humano y un perro. Entre ambos se forma una relación basada en la confianza, el entrenamiento y el trabajo conjunto, vínculo indispensable para responder ante situaciones de alta complejidad.

En el Día Mundial del Perro, la Semar destacó el papel de sus binomios caninos, considerados un elemento clave en operaciones de rescate y apoyo a la seguridad nacional. ı Foto: Semar

Desde una edad temprana, los perros comienzan su adiestramiento para desarrollar precisión, disciplina y eficiencia. La Armada de México emplea pastores belgas malinois debido a su inteligencia, resistencia física, agilidad y capacidad de aprendizaje.

Precisamente esa preparación permite que ambos, humano y perro, actúen de forma coordinada en escenarios altamente complejos. Durante estas misiones, cada minuto puede resultar decisivo para el éxito de una búsqueda o un rescate.

Equipados con gafas, botas y arneses, los perros de la Armada de México intervienen en escenarios de emergencia para apoyar las labores de auxilio y protección civil. ı Foto: Semar

Su sentido del olfato, reforzado por el adiestramiento constante, les permite localizar con rapidez a personas en escenarios de desastre. Esa capacidad convierte a los caninos en un apoyo fundamental durante la primera fase de las labores de auxilio.

Bajo condiciones de alto riesgo o en zonas de difícil acceso, los caninos cuentan con protección diseñada para resguardar su integridad. Gafas, botas y arneses de descenso los acompañan durante estas operaciones, además de los cuidados de un equipo veterinario que protege su bienestar en cada misión.

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