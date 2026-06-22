Marina jubila a tres binomios caninos especializados de la Región Naval Central

La Semar retiró del servicio activo a Niko, Hunter e Hidra

La Secretaría de Marina (Semar) retiró del servicio activo a Niko, Hunter e Hidra, tres perros Pastor Belga Malinois que integraron binomios especializados de la Región Naval Central en tareas de búsqueda, rescate, detección de explosivos y localización de narcóticos.

Niko recibió uno de los reconocimientos centrales por su despliegue en Adiyaman, Turquía, en febrero de 2023, como parte del equipo USAR-MARINA tras los sismos que golpearon ese país. La Semar informó que el ejemplar contribuyó a ubicar a una persona con vida entre escombros durante la misión internacional de ayuda humanitaria.

Hunter e Hidra participaron con el equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE) en inspecciones preventivas dentro de instalaciones estratégicas y eventos de alta relevancia nacional e internacional. La dependencia también les atribuyó acciones contra el tráfico ilícito de narcóticos.

La Secretaría de Marina (Semar) retiró del servicio activo a Niko, Hunter e Hidra ı Foto: Secretaría de Marina

Estudiantes de primer grado de la Escuela Secundaria Técnica No. 43 “Luis Enrique Erro” acudieron a la ceremonia “Héroes de Cuatro Patas”, que presidió el Comandante de la Región Naval Central. El alumnado convivió con el personal y conoció el trabajo de los binomios caninos.

Desde 1989, la Armada de México utiliza perros en tareas operativas. Según la Semar, esta capacidad apoya la seguridad interior, la protección de instalaciones estratégicas y la atención a población civil ante emergencias o desastres.

La Secretaría de Marina (Semar) retiró del servicio activo a Niko, Hunter e Hidra ı Foto: Secretaría de Marina

Cada ejemplar salió del Grupo de Operaciones y Control de Binomios Caninos de la Secretaría de Marina, donde recibió preparación para misiones especializadas. Durante su etapa activa, los manejadores consolidaron con ellos un vínculo basado en confianza, entrenamiento constante y cumplimiento de objetivos.

Tras seis o siete años, periodo general de vida operativa para un elemento canino en la Marina, los tres ejemplares iniciarán una nueva etapa bajo el cuidado de sus familias. La institución afirmó que su legado quedará en la memoria del Departamento Canino de la Región Naval Central y de los marinos que trabajaron junto a ellos.

Los perros fueron retirados con una ceremonia ı Foto: Secretaría de Marina

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LMCT