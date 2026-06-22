Sheinbaum: no hay certeza de vínculo entre mineras canadienses y crimen organizado

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no existen certeza sobre supuestos vínculos entre el crimen organizado y mineras de origen canadiense; sin embargo, se realizan las indagatorias para esclarecer la situación.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue consultada sobre amenazas que presuntamente han expuesto las mineras, pero dijo que esto es un asunto que se debe de presentar ante las fiscalías.

“Tienen que hablar con la autoridad en caso de que haya alguna amenaza, alguna solicitud o algún delito. Tanto con las fiscalías estatales, con la Fiscalía General de la República o el Gabinete de Seguridad”, dijo.

No obstante, comentó que sí se han recibido denuncias en donde se apunta que desde las mineras se ha recurrido al crimen organizado, pero como una medida para “resolver” conflictos internos, de lo cual aseguró que hasta ahora no se tiene ninguna evidencia.

Imagen ilustrativa: Vista aérea de la mina a cielo abierto Peñasquito, en Mazapil, Zacatecas ı Foto: Cuartoscuro

“En algunos casos ha habido denuncias de que es al revés, de que se utiliza la delincuencia organizada eh para resolver problemas internos eh de los trabajadores. Ahí no tenemos nosotros realmente ninguna certeza eh de que así sea”, declaró.

En ese contexto, comentó que el Gabinete de Seguridad sí lleva a cabo una indagatoria, a raíz de casos expuestos en medios de comunicación.

“En todo caso, hay dos casos que está investigando el Gabinete de Seguridad que han sido denunciados en los medios de comunicación más que directamente en alguna institución en la fiscalía o en el gabinete de seguridad. Y de todas maneras se están investigando”, sostuvo.

Remarcó que un asunto toral por atender con las mineras de Canadá es que se sujeten a las normas ambientales para operar dentro del país, lo cual aseguró que no ocurre siempre.

“En el caso de las mineras canadienses, más bien el tema es que cumplan con los criterios ambientales y las medidas de mitigación y remediación que cumplen en Canadá y que muchas veces no cumplen en México”, dijo.

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LMCT