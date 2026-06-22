Familia del pato ‘Merlin’ registra ante IMPI nombre e imagen de viral mascota mundialista

La familia del pato “Merlin”, que se hizo viral en los primeros días del Mundial 2026, ya registró el nombre e imagen de la mascota ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), debido a la creciente exposición que ha tenido en medios.

Así lo informaron medios nacionales este lunes, los cuales compartieron una fotografía de Karla Gómez, dueña del pato, sus hijos y la mascota frente a las oficinas del IMPI en la Ciudad de México.

🪿⚽El pato Merlín acude al IMPI; sus dueños registran su imagen, tal como adelantó Karla Gómez en #AzucenaxFórmula 👇



📸vía @El_Universal_Mx https://t.co/wKbkyoy25H pic.twitter.com/QDbIAsU205 — Azucena Uresti (@azucenau) June 22, 2026

Con lo anterior, Karla Gómez se hizo de la propiedad intelectual de la imagen de “Merlin”, un pato portando un jersey de la Selección Mexicana y una bufanda con los colores del Mundial 2026, lo cual impide que marcas y particulares lucren con ella sin que la familia obtenga una compensación económica.

“Vamos a tener control de las empresas abusivas”, explica dueña de “Merlin”

Más temprano, Karla Gómez, madre de la familia de “Merlin”, explicó que el objetivo de este movimiento es “tener control de las empresas abusivas”, las cuales, dijo, han intentado explotar la imagen de la mascota.

🦆 El pato Merlín come comida especial para pato, verduras, frutas y proteínas, además de charales y grillos, además de que los domingos se come un taco de carnitas, informó su dueña Karla Gómez. #PatoMerlín #Merlín #Comida #Alimentación pic.twitter.com/sy0aDEvWPZ — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 22, 2026

En entrevista con Fórmula Noticias con Azucena Uresti, Karla Gómez explicó que, desde el salto a la fama del pato “Merlin”, tuvo conocimiento de varias empresas que intentaron beneficiarse de la imagen de su mascota, por lo que resultaba apremiante registrar la propiedad intelectual de la misma.

“Las otras empresas se están beneficiando, ya lo tendría yo que tener ese beneficio. Lo importante es que se va a registrar la marca y vamos a tener control de las empresas abusivas que han hecho este tipo de cosas”, dijo la madre de familia.

⚽🪿¡Al pato Merlín le encantan los reflectores, el futbol y hasta mete goles!



Karla Gómez, su hijo Christian y Merlín nos visitaron en #AzucenaxFórmula



Tras convertirse en un ícono mundialista, Karla me cuenta que hoy mismo van al IMPI a registrar la marca. pic.twitter.com/H4E6sxRES4 — Azucena Uresti (@azucenau) June 22, 2026

Cuestionada por la conductora del programa sobre si con el registro planeaban imprimir mercancía, como playeras, gorras, bufandas y otros artículos de colección, Karla Gómez respondió afirmativamente.

No obstante, explicó que su principal motivación para el registro ante el IMPI es detener a las empresas que “no son generosas”.

El pato Merlín llegó como un regalo y hoy ya es parte de algo mucho más grande. 🦆⚽



En esta #FIFAWorldCup, Merlín se convierte en embajador oficial de nuestra Host City Ciudad de México, llevando con orgullo una historia de amor, esfuerzo y unión muy mexicana.



Porque el alma… pic.twitter.com/4ivZm78gEc — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 19, 2026

Karla Gómez no mencionó a ninguna de estas marcas, aunque sí remarcó que el nombramiento que hizo la FIFA del pato “Merlin” como “Embajador” no vino acompañado de ningún reconocimiento económico o en especie. Por el contrario, destacó que la cadena de medios Televisa sí le hizo una invitación a uno de los juegos de la Selección Mexicana.

En tanto, la madre de la familia de “Merlin” dijo ayer, en entrevista con El Universal, que si quisiera apoyar a una empresa sería Corporativo Pascual, pues, aseguró, ésta sí se acercó desinteresadamente a ayudar.

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