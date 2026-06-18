¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026 y contra quién? Fecha, hora y dónde ver el partido

El Estadio Ciudad de México volverá a recibir un partido del Tricolor en el Mundial 2026.

La Selección Mexicana volverá a jugar el miércoles 24 de junio frente a Chequia en la tercera jornada del Grupo A del Mundial 2026. El encuentro se disputará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México y marcará el cierre de la fase de grupos para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

México llega al compromiso con el liderato del sector asegurado después de vencer a Sudáfrica y Corea del Sur en sus dos primeras presentaciones, resultados que le permitieron sellar anticipadamente su boleto a la siguiente ronda.

Del otro lado estará una selección checa que necesita sumar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

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México busca cerrar la fase de grupos con paso perfecto

El duelo ante Chequia representa la oportunidad para que el Tricolor concluya la primera fase con tres victorias consecutivas y fortalezca su confianza rumbo a las rondas de eliminación directa.

Además, el encuentro se jugará de manera simultánea (19:00 horas) con el choque entre Sudáfrica y Corea del Sur, como establece el reglamento de la FIFA para la última jornada de la fase de grupos; la sede será el Estadio Monterrey.

Sudáfrica le empató a Chequia y los jugadores festejaron como Cristiano Ronaldo jajajaja.



Aura total. pic.twitter.com/pZnBmICCzN — Roberto Haz (@tudimebeto) June 18, 2026

¿Qué sigue para México si avanza como líder?

El compromiso también servirá para definir el panorama del Tricolor rumbo a los dieciseisavos de final. Al terminar como líder del Grupo A, México evitará enfrentar a otro primer lugar en la siguiente ronda y mantendrá la posibilidad de continuar su camino en el Estadio Ciudad de México.

El equipo del “Vasco” Aguirre buscará llegar con ritmo competitivo a la fase de eliminación directa, donde cualquier error puede significar la despedida del torneo. Por ello, aunque el boleto ya está asegurado, el enfrentamiento contra Chequia será una prueba importante para consolidar el funcionamiento del conjunto mexicano antes de los partidos decisivos.

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