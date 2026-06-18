Canelo Álvarez y la millonaria apuesta para apoyar a la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ante Corea del Sur

El boxeador tapatío mostró en redes sociales su confianza en la Selección Mexicana.

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a colocarse en el centro de la conversación previo al México vs Corea del Sur del Mundial 2026, luego de revelar una millonaria apuesta a favor del triunfo de la Selección Mexicana en su segundo partido del torneo.

El boxeador tapatío confía en el buen momento del conjunto dirigido por Javier Aguirre y decidió respaldarlo con una jugada económica que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

De acuerdo con la información compartida por el propio “Canelo”, el campeón mundial apostó 100 mil dólares, equivalentes a aproximadamente 1 millón 744 mil pesos, al triunfo del Tricolor ante los asiáticos.

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La apuesta fue realizada en una plataforma digital, donde el boxeador también dejó claro su optimismo con un mensaje directo: “hoy se gana”, acompañado de banderas mexicanas.

Ganaría una fortuna si el Tricolor avanza a la siguiente fase

En caso de cumplirse su pronóstico, el pugilista podría duplicar su inversión y llevarse cerca de 208 mil dólares (más de 3.6 millones de pesos).

El respaldo del Álvarez Barragán coincide con las proyecciones de las casas de apuestas, donde México aparece con una ligera ventaja sobre el Corea del Sur.

El Tri llega motivado tras su debut con victoria ante Sudáfrica, resultado que lo mantiene con aspiraciones firmes de clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.

¡Felicitaciones entre grandes! 🔥



Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue a celebrar junto con Julián Quiñones y Armando ‘La Hormiga’ González el triunfo de México ante Sudáfrica, en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca



🔴 Los… pic.twitter.com/dvtwOktQpY — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 11, 2026

“Canelo”, figura mediática en el entorno de la Selección Mexicana

Además del impacto mediático de la apuesta, el duelo se jugará en el Estadio de Guadalajara, ciudad natal de “Canelo Álvarez”, lo que ha aumentado la expectativa sobre una posible presencia del boxeador en las gradas para apoyar al Tricolor en un partido clave.

En redes sociales, la publicación del pugilista generó conversación inmediata entre aficionados, quienes destacaron el respaldo constante del campeón mundial a la Selección Mexicana en momentos decisivos.

El enfrentamiento ante Corea del Sur podría acercar al Tri a la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026, elevando aún más el peso simbólico de su apuesta.

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