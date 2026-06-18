Niño de Uzbekistán llora tras derrota en el Mundial 2026 y afición de Colombia lo consuela (VIDEO)

El gesto de los hinchas cafeteros se volvió viral en redes sociales.

El triunfo de Colombia 3-1 sobre Uzbekistán en el Mundial 2026 dejó una de las imágenes más comentadas fuera del terreno de juego en el Estadio Ciudad de México. Mientras el conjunto sudamericano celebraba su victoria en el Grupo K, en las gradas se vivía una escena completamente distinta.

Un pequeño aficionado uzbeko fue captado llorando desconsolado tras el desarrollo del partido. El menor, visiblemente afectado, sostenía una réplica del trofeo de la Copa del Mundo mientras no podía contener las lágrimas por la derrota de su selección.

¡GOOOOL HISTÓRICO! ¡PRIMER GOL DE UZBEKISTAN EN UN MUNDIAL! ⚽💥



¡Fayzullaev quedó en los libros de historia! ¡Nadie esperó este cabezazo! #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/9yPM1gc7Hb — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 18, 2026

Un gesto que cruzó la rivalidad

La situación cambió cuando varios aficionados de la Selección de Colombia se percataron del estado del niño. Lejos de cualquier burla o indiferencia, los hinchas colombianos reaccionaron con empatía inmediata: se acercaron al menor, le hablaron, lo abrazaron y buscaron calmarlo en medio de su tristeza. Uno de ellos incluso lo acompañó de forma cercana para consolarlo.

TE RECOMENDAMOS: Copa del Mundo Suiza golea a Bosnia y Herzegovina para sumar su primera victoria del Mundial 2026

🇺🇿🇨🇴 This is what football is all about. An Uzbek kid is left in tears after Colombia scores, but the Colombian fans around him immediately step in to comfort him and chant "Uzbekistan!"



Pure class. 👏 pic.twitter.com/37TN3vBShn — Ultras Clips (@ultras_clips) June 18, 2026

El momento transformó el ambiente en la tribuna, dejando una postal que rápidamente llamó la atención de los presentes.

El video que dio la vuelta al mundo

Las imágenes fueron grabadas en el Estadio Guadalajara y difundidas en redes sociales minutos después del partido.

El video muestra cómo el niño, aún entre lágrimas, es rodeado por aficionados rivales que intentan reconfortarlo. La escena se viralizó rápidamente y generó reacciones positivas en distintos países.

Bigger than football. 🥺💛 Massive respect to the Colombian fans for showing what unity and sportsmanship truly mean. Beautiful game, beautiful people! 🇨🇴🇺🇿🙌#FIFAWorldCup2026 #Respect #Colombia #Uzbekistan — Tamon (@tamon_huiyong) June 18, 2026

Muchos usuarios destacaron que el gesto de los hinchas colombianos representó uno de los valores más puros del futbol: la empatía más allá del resultado.

Aunque Colombia celebró una victoria importante en su debut mundialista, el momento vivido en la tribuna terminó robándose parte del protagonismo del encuentro.

ice