México vs. Corea del Sur: ¿Qué necesita HOY el Tricolor para asegurar su pase a dieciseisavos de final?

La Selección Mexicana afronta uno de los partidos más importantes de su camino en el Mundial 2026 cuando enfrente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, en duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo A.

El Tricolor llega con impulso tras su victoria en el debut ante Sudáfrica, resultado que lo colocó en una posición favorable dentro del grupo y le permite depender de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda del torneo.

La victoria, el gran objetivo en Guadalajara

Una derrota ante Corea del Sur complicaría seriamente el panorama para México, obligándolo a definir su clasificación en la última jornada y dependiendo de otros resultados del grupo.

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El empate mantiene viva la esperanza, pero reduce el margen de error y obliga al Tricolor a buscar puntos en su último encuentro para no comprometer su futuro en el torneo.

Lo que necesita México para clasificar

El escenario es claro:

Si México gana: Clasifica automáticamente a la siguiente ronda del Mundial 2026 sin depender de ningún otro resultado. Llegaría a 6 puntos y aseguraría su lugar entre los dos primeros del grupo.

Si México empata: Llegaría a 4 puntos y dependería del resultado entre Sudáfrica y República Checa. Si ese partido no lo supera en la tabla, el Tri estaría prácticamente clasificado como uno de los mejores terceros o incluso como segundo del grupo.

Si México pierde: Se quedaría con 3 puntos y tendría que jugarse la clasificación en la última jornada, dependiendo tanto de su propio resultado como de la combinación de marcadores en el grupo.

El duelo ante Corea del Sur no solo representa un partido más de fase de grupos, sino un punto de quiebre en el camino del Tricolor en el Mundial 2026.

La diferencia de goles también será clave

El Grupo A se encuentra muy parejo tras la primera jornada. México y Corea del Sur suman 3 puntos, mientras que Sudáfrica y República Checa sumaron un punto luego de su empate 1-1 de este jueves en el Estadio Atlanta.

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La diferencia de goles también juega un papel importante, ya que México lidera momentáneamente el sector gracias a su mejor rendimiento ofensivo en el debut.

Cabe recordar que el formato del Mundial, con 48 selecciones, establece que avanzan los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros, lo que amplía las opciones de clasificación, pero no elimina la presión en cada partido.

Hoy, con la clasificación al alcance, México tiene la oportunidad de resolver su pase de forma anticipada o complicar su panorama en cuestión de 90 minutos.

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