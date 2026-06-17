Ella es Ivana Knöll, la influencer croata que sorprendió al declararse fan de México y Tigres

La croata Ivana Knöll estuvo presente en el partido en donde su selección perdió 4-2 ante Inglaterra.

Ivana Knöll, la modelo croata que se convirtió en un fenómeno viral durante el Mundial de Qatar 2022, volvió a acaparar los reflectores en la Copa del Mundo 2026.

Esta vez no fue por su presencia en las tribunas, sino por declarar que es fan de México y de Tigres UANL, un comentario que rápidamente encendió las redes sociales entre los aficionados regiomontanos.

La croata se encuentra siguiendo de cerca la participación de su selección en la Copa del Mundo y, durante su estancia en territorio mexicano, protagonizó un encuentro que se volvió viral entre aficionados de ambos países.

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“Me encanta México; la gente es muy amable”, expresó la modelo de 33 años, quien se encontraba en una caravana previo a al duelo en donde Croacia perdió ante Inglaterra, por 4-2 en el Estadio Dallas. Al ser cuestionada sobre qué equipo regiomontano prefería, eligió a al conjunto de la UANL por encima de Rayados únicamente porque le llamó más la atención su nombre.

En el video compartido en redes sociales, Knöll aparece conviviendo con seguidores mexicanos y mostrando una actitud cercana hacia la cultura futbolera del país.

Su comentario sobre México y los Tigres no tardó en generar miles de reacciones, especialmente entre los aficionados regiomontanos, quienes rápidamente la adoptaron como una de las figuras internacionales más llamativas que ha dejado el torneo.

De fenómeno viral en Qatar a figura del Mundial 2026

Las apariciones de Ivana Knöll en las tribunas apoyando a Croacia la convirtieron en una de las personalidades más reconocidas de los últimos mundiales, acumulando millones de seguidores en redes sociales y protagonizando innumerables publicaciones alrededor del mundo.

Sin embargo, su historia no terminó con la anterior justa mundialista. Tras Qatar, decidió enfocarse en una nueva faceta profesional dentro de la música electrónica y comenzó una carrera como DJ bajo el nombre artístico de Knolldoll.

Desde entonces ha participado en festivales internacionales, eventos deportivos y espectáculos de música electrónica, consolidando una presencia mediática que va mucho más allá del futbol.

El inesperado vínculo con Tigres

En un Mundial donde las historias fuera de la cancha también generan conversación, el acercamiento de Ivana Knöll con la afición mexicana encontró un punto de conexión inesperado en Tigres.

La escuadra felina cuenta con una de las comunidades más activas del futbol mexicano y la declaración de la croata rápidamente se popularizó entre la afición felina.

Para muchos aficionados, se trata de uno de esos momentos que hacen especial una Copa del Mundo: visitantes de distintas partes del planeta encontrando afinidad con equipos, ciudades y culturas locales.

Por ahora, la selección croata busca escribir una nueva página en su historia futbolística durante el Mundial 2026. Mientras tanto, Ivana Knöll ya encontró una manera de ganarse a una parte de la afición mexicana fuera de los estadios.

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