Esta es la sorpresiva alineación de Javier Aguirre para el México vs Corea en la Copa del Mundo 2026

Álvaro Fidalgo en el debut de México ante Sudáfrica de la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar su segundo duelo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 ante su similar de Corea de Sur, choque en donde Javier Aguirre deberá hacer cambios, uno de ellos obligado por la expulsión de César Montes.

De acuerdo con diversos reportes de medios nacionales, el Vasco le moverá a tres piezas en su 11 inicial. Además de Montes, Israel Reyes y Brian Gutiérrez no formarán del inicio de la partida, abriendo el espacio a movimientos por demás interesantes. Los nuevos titulares serán Edson Álvarez, Gilberto Mora y Jorge Sánchez.

Jugadores de la Selección Mexicana celebran un gol contra Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026. ı Foto: AP

Los cambios de México para iniciar ante Corea

Edson Álvarez por César Montes

Gilberto Mora por Brian Gutiérrez

Jorge Sánchez por Israel Reyes

Los posibles titulares de México ante Corea

Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Erik Lira, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez

El Vasco sacude el 11 inicial ante Corea

Para el duelo ante los asiáticos, Javier Aguirre se verá obligado a modificar su once inicial debido a la expulsión del central César Montes en los minutos finales del debut ante Sudáfrica.

La Selección Mexicana en su debut en la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica ı Foto: Mexsport

El reemplazo natural será Edson Álvarez, quien luce recuperado tras ser operado del tobillo derecho en febrero y quien en todos sus clubes, así como el Tricolor, ha jugado muchas veces como central, una posición en donde aficionados y expertos lo ven más sólido que jugando como mediocentro.

“Le exigimos mucho en los entrenamientos, de tal manera que está listo para jugar los 90 minutos. Con la roja de César, lo más probable es que juegue Edson de central”, adelantó Aguirre.

En otro cambio, Gilberto Mora, la joya más importante de México, recibiría la oportunidad en lugar de Brian Gutiérrez, un jugador que quedó marcado por errores puntuales en el primer duelo, motivo por el cual Javier Aguirre lo pondría en la banca.

Gutiérrez, mediocampista de las Chivas, es un volante que puede ganar tercera altura y llenar de ritmo al cuadro azteca. En la inauguración del Mundial 2026 tuvo buenas incorporaciones, pero falló un disparo frente al arco, rematando apresuradamente y errando pases de rutina para un jugador de su nivel, situaciones que molestaron al Vasco.

Jugadores mexicanos rompieron la concentración previo a enfrentar a Corea del Sur. ı Foto: Mexsport

El último cambio está en la lateral derecha. El defensor del América, Israel Reyes, sale para darle su lugar a Jorge Sánchez, quien entraría por su velocidad, pues Corea del Sur es un equipo con más dinámica y con elementos que juegan más por la banda.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos desde un amistoso realizado en septiembre del año pasado, cuando México rescató un agónico empate 2-2, con gol de Santiago Giménez.

En aquella ocasión, el Tri sufrió ante el juego vertical de los coreanos, aunque de esa alineación se espera que repitan apenas cuatro fichas: Raúl Rangel, Johan Vásquez, Lira y Raúl Jiménez.

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