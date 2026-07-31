Selección Mexicana Femenil Sub-23 consigue su primer triunfo en Santo Domingo 2026

Paola García festeja el gol con el que México venció a Colombia en Santo Domingo 2026.

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 se impuso 1-0 a Colombia, resultado con el que consiguió su primera victoria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se llevan a cabo en Santo Domingo, República Dominicana.

Paola García fue la autora del único gol del duelo desarrollado en el Estadio Olímpico Moca 85, cuando al minuto 28 definió de manera excelsa ante la salida de la guardameta Natalia Giraldo.

¡GOLAZO DE GARCÍA PARA MÉXICO! 🇲🇽⚽



García sacó un auténtico golazo para adelantar a la Selección Mexicana Femenil frente a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¡Qué definición de la mexicana! 👏💥 pic.twitter.com/mI4L6ovGtW — Claro Sports (@ClaroSports) July 31, 2026

México se pone segundo de su grupo

El triunfo sobre Colombia le permitió a la Selección Mexicana Femenil Sub-23 llegar a cuatro puntos en el Grupo B, en el que ocupa la segunda posición detrás de Puerto Rico.

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Sin embargo, el equipo dirigido por Vanessa Martínez sigue invicto y sin recibir gol, pues en la primera jornada del certamen igualó 0-0 contra Puerto Rico.

¿Cuándo juega otra vez la Selección Mexicana?

El Tricolor Femenil Sub-23 vuelve a las canchas el próximo domingo 2 de agosto, cuando mida fuerzas ante Jamaica en la tercera y última fecha del Grupo B del torneo de futbol femenil de Santo Domingo 2026.

El Estadio Olímpico Moca 85 será nuevamente el escenario en el que las dirigidas por Vanessa Martínez jueguen, esta vez en busca del pase a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuyos dos cotejos están programados para el martes 4 de agosto.

Los juegos por la medalla de bronce y el de la final del futbol femenil de Santo Domingo 2026 se desarrollarán el jueves 6 de agosto.

EVG