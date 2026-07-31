La Federación Mexicana de Futbol habla sobre la cancelación del FIFA Forward y esta es su postura

Después de varias horas de incertidumbre y polémica por el famoso FIFA Forward, el cual quería incluir Gianni Infantino para que la Copa del Mundo se vendiera a la iniciativa privada, este proyecto se canceló tras el boicot de UEFA, Concacaf y AFC. Es por eso que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) también dio a conocer su postura respecto a este tema.

“El día de hoy la FIFA ha informado a las Federaciones que retiró el proyecto financiero, por lo que para la FMF es un tema concluido. Celebramos que se haya priorizado la unidad de todas las Confederaciones y Federaciones en beneficio del futbol”, se puede leer en el comunicado.