América vs Santos: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 3 del Apertura 2026

El América sale en busca de su segundo triunfo en el Torneo Apertura 2026 este domingo 2 de agosto, cuando enfrente a Santos Laguna en el Estadio Azteca, sede del cotejo correspondiente a la Jornada 3 de la Liga MX.

Las Águilas marchan invictas en el naciente campeonato, luego de su victoria sobre Querétaro (1-0) y su empate contra Atlante (1-1). Por su parte, los de Torreón todavía no tienen unidades, pues fueron vencidos por Monterrey (2-3) y Atlas (0-1).

Se viene el debut en casa y su apoyo será clave. 🏟️🦅🔥 ¡Ya falta poco! pic.twitter.com/kTvsPUDJ3u — Club América (@ClubAmerica) July 31, 2026

Si bien jugó contra el Atlante en el Estadio Azteca, el juego de este domingo frente a Santos marca oficialmente el debut del América como local en el Apertura 2026 en el Coloso de Santa Úrsula.

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¿En qué canal pasan EN VIVO el América vs Santos?

El partido entre América y Santos se jugará este domingo 2 de agosto, en el Estadio Azteca. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, TUDN y ViX.

Fecha : Domingo 2 de agosto

Hora : 17:00

Estadio : Azteca

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Posibles alineaciones de América y Santos

AMÉRICA : Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Dagoberto Espinoza, Ícaro, Érick Sánchez, Isaías Violante, Raphael Veiga, Cristian Borja y Henry Martín.

SANTOS: Carlos Acevedo, Mauricio Cuevas, Felipe Sánchez, Franco Pardo, Emmanuel Echeverría, Carlos Gruezo, Salvador Mariscal, Fran Villalba, Ezequiel Bullaude, Ramiro Sordo y Lucas Di Yorio.

Viernes de trabajo en Territorio Guerrero. 💪⚔️ pic.twitter.com/xYyvppzNEp — Club Santos (@ClubSantos) July 31, 2026

Guillermo Almada se reencuentra con Santos

El uruguayo Guillermo Almada, director técnico del América a partir del Apertura 2026, se reencuentra con Santos, su primer club como estratega en la Liga MX.

El charrúa estuvo al frente de los Guerreros de abril de 2019 a noviembre de 2021, periodo en el que se quedó a un paso de ganar la Liga MX, cuando los de la Comarca Lagunera cayeron 2-1 ante Cruz Azul en la final del Guard1anes 2021.

Guillermo Almada ya sabe lo que es ser rival de Santos, pues como timonel del Pachuca enfrentó en siete ocasiones a los Albiverdes.

Óscar Perea, nuevo refuerzo del América

El América anunció esta semana al delantero colombiano Óscar Perea como su nuevo fichaje en la ofensiva para el Torneo Apertura 2026.

El ariete sudamericano pertenece al Racing de Estrasburgo, pero llega procedente del AVS, club de Portugal con el que solamente hizo dos goles en 26 partidos en la Temporada 2025-2026.

EVG