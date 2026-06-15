¿Quién es Gustavo Tejera, el árbitro del México vs Corea del Sur en la Copa del Mundo 2026?

El uruguayo Gustavo Tejera impartirá justicia en el México vs Corea del Sur de la Copa del Mundo 2026.

La FIFA eligió al uruguayo Gustavo Tejera como árbitro central del partido entre México y Corea del Sur, el segundo del Tricolor en la Copa del Mundo 2026. El encuentro de la segunda jornada del Grupo A se realizará en Guadalajara, en el estadio de las Chivas, el jueves 18 de junio.

Gustavo Tejera, originario de Montevideo, se convirtió en árbitro internacional en 2018. A partir de entonces subió escalones en la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), pues al año siguiente debutó en la Copa Sudamericana y en 2020 impartió justicia por vez primera en la Copa Libertadores, el principal torneo de clubes en el Cono Sur.

🇺🇾 El árbitro uruguayo Gustavo Tejera junto a los asistentes Carlos Barreiro y Nicolás Tarán harán su estreno en la @FIFAWorldCup 2026 en el partido entre México y Corea del Sur.



📸 @FIFAcom pic.twitter.com/CoBS0YRaWK — Arbitraje AUF (@arbitraje_auf) June 15, 2026

La carrera de Gustavo Tejera en el arbitraje

Gustavo Tejera, de 38 años de edad, debutó como árbitro en 2014 y al año siguiente ascendió a la Liga AUF Uruguaya, la Primera División de la nación sudamericana, en la cual el silbante nació el 20 de enero de 1988.

Un momento importante para el nazareno ocurrió en 2020 tras ser elegido para llevar las acciones del cotejo por la Supercopa Uruguaya entre Nacional y Liverpool.

La experiencia internacional de Gustavo Tejera

Gustavo Tejera, quien fue el árbitro central elegido para el duelo entre México y Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A de la Copa del Mundo 2026, cuenta con importante experiencia en torneos internacionales de la FIFA.

Su experiencia abarca encuentros de eliminatorias mundialistas de la Conmebol, además de cotejos del Mundial Sub-17 de Indonesia 2023 y de la Copa Sub-20 de 2025 celebrada en Chile. También fue uno de los silbantes que participó en la Copa Mundial de Clubes 2025, la primera edición de la justa que contó con la participación de 32 equipos.

Gustavo Tejera estará acompañado en el México vs Corea del Sur de los también uruguayos Carlos Barreiro y Nicolás Tarán (asistentes uno y dos), en tanto que el colombiano Andrés Rojas estará como cuarto árbitro.

El uruguayo será el segundo árbitro sudamericano en un juego de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, luego de que el brasileño Wilton Sampaio estuvo en el duelo inaugural entre los dirigidos por Javier Aguirre y Sudáfrica.

EVG