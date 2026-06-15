¿Cuándo hay partido del Mundial en el Estadio Azteca?

El Estadio Azteca es uno de los recintos mexicanos en los que se están realizando algunos de los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026, incluyendo la ceremonia de inauguración del pasado 11 de junio que estuvo llena de música y alegría tras el triunfo de la Selección Mexicana.

Además del partido de México contra Sudáfrica que marcó el inicio del torneo, el Estadio Ciudad de México será la sede de cinco de los 104 partidos que se tienen programados para este Mundial.

Hasta el momento se conocen solamente tres de los cinco partidos que se harán en la capital, pues los otros dos se definirán luego de que termine la fase de grupos y se pase a los dieciseisavos y octavos de Final de la Copa mundialista.

Partidos del Mundial 2026 del Estadio Ciudad de México

Los cuatro partidos restantes para el Estadio Ciudad de México son los siguientes:

Miércoles 17 de junio: Uzbekistán contra Colombia a las 20:00 horas

Miércoles 24 de junio: Repúblca Checa contra México a las 19:00 horas

Martes 30 de junio: Por definir. Dieciseisavos de Final

Sábado 5 de julio: Por definir. Octavos de Final

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Los partidos restantes que también se jugarán en las otras dos sedes mundialistas mexicanas son los siguientes:

18 de junio: México contra Corea del Sur a las 19:00 horas en Guadalajara

20 de junio: Túnez contra Japón a las 22:00 horas en Monterrey

23 de junio: Colombia contra RD Congo a las 20:00 horas en Gudalajara

24 de junio: Sudáfrina contra Corea del Sur a las 19:00 horas en Monterrey

26 de junio: Uruguay contra España a las 18:00 horas en Guadalajara

29 de junio: Por definir. Dieciseisavos de Final

A partir del domingo 28 de junio se comenzarán a realizar los partidos de Dieciseisavos de Final, mientras que a partir del sábado 4 de junio comienzan los Octavos de Final.

Los Cuartos de Final serán del 9 al 11 de julio, dando paso a la semifinal el martes 14 y miércoles 15 de julio; mientras que el partido por el tercer puesto será el sábado 18 de julio.

El Mundial de este 2026 cocluirá el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York de Estados Unidos, en donde además del cierre se disputará el partido decisivo a las 13:00 horas.

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