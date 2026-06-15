Fan cubre su carro con estampas del Mundial; le costó un dineral y mucho tiempo

La fiebre por la Copa del Mundo 2026 se vive y expresa de muchas maneras, como el creador de contenido John Nellis, quien cubrió un carro con estampas Panini, tardando más de cuatro horas y gastando 20 mil pesos.

Nellis, un famoso creador de contenido sobre futbol en Inglaterra, reveló que gastó 1,193 dólares para comprar los más de 4,000 mil stickers que pegó en el coche. En total tardó 4 horas, 3 minutos en completar este reto.

Empezó a colocar las estampas en la parte delantera del automóvil, después en la cajuela. Siguió en el techo y las puertas, para terminar incluso en los espejos. Cabe destacar que el carro es un Smart de dos plazas, un modelo muy compacto y pequeño.

John Nellis compartió el proceso en su cuenta de Instagram. El reel ya tiene más de 63 mil likes y miles de comentarios, entre ellos de las cuentas de Panini, que es la empresa que se encarga de distribuir y vender las estampas oficiales de la Copa del Mundo 2026.

Nellis es uno de los creadores de contenido de futbol, aunque no de lado del análisis, estrategia o táctica. Su enfoque es sobre un lado más relajado, videos con tintes de comedia.

Ha podido grabar con estrellas del futbol como Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Weston McKennie, Kenan Yildiz, Rayan Cherki, Son Heung-Min y muchos más. Incluso con figuras del entretenimiento como Will Smith.

Jugadores mexicanos aparecen en el álbum del Mundial, pero no están en el torneo

En el álbum de la Copa del Mundo 2026 aparecen jugadores como Luis Ángel Malagón, Diego Lainez, Marcel Ruiz e Hirving Lozano, futbolistas que por diversas razones no estuvieron en la convocatoria de Javier Aguirre para el máximo torneo de selecciones.

El arquero Luis Malagón se rompió el tendón de Aquiles y fue oficialmente una de las primeras bajas de la Selección Mexicana para el Mundial que se realiza en Norteamérica. El portero del América ya empezó su recuperación, pero tendrá que vivir el que sería su primer Mundial desde su casa.

Otro jugador que no entró por lesión fue Marcel Ruiz, quien a pesar de jugar en la recta final del certamen con los Diablos Rojos del Toluca, y hasta ganar la Concacaf Champions Cup, no fue considerado. El mediocampista se operará para recuperarse bien de su lesión.

Después, Diego Lainez y El Chucky Lozano no están siendo considerados a la Selección Mexicana por decisión técnica y ninguno estuvo en la lista final para la Copa del Mundo 2026.

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