Árbitra mexicana Katia Itzel estará en el Inglaterra vs Croacia; ¿Cuándo es el juego?

La árbitra mexicana tendrá su segunda participación en el Mundial 2026.

Katia Itzel García seguirá haciendo historia en el Mundial 2026. La FIFA confirmó que la árbitra mexicana formará parte del cuerpo arbitral del partido entre Inglaterra y Croacia del próximo 17 de junio en el Estadio Dallas, apenas unos días después de convertirse en la primera mujer mexicana en participar en un Mundial varonil absoluto.

La silbante capitalina fue designada como cuarta oficial para el encuentro correspondiente al Grupo L, una nueva muestra de confianza por parte del organismo rector del futbol mundial tras su debut en la Copa del Mundo.

La noticia llega después de que Katia Itzel participara en el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, encuentro en el que también desempeñó funciones como cuarta oficial. Con ello, abrió un nuevo capítulo para el arbitraje mexicano al continuar su participación como primera silbante nacional en integrar un equipo arbitral dentro de un Mundial varonil.

Volverá a compartir representación mexicana

La presencia mexicana no se limitará a Katia Itzel. FIFA también designó a Sandra Ramírez como árbitra asistente de reserva para el duelo entre ingleses y croatas, por lo que México volverá a tener doble representación dentro del cuerpo arbitral.

La cuarteta principal estará encabezada por el francés Clément Turpin, acompañado por sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages como asistentes.

Un paso más para el arbitraje mexicano

La participación de Katia Itzel forma parte del crecimiento que ha tenido el arbitraje femenino en los últimos años. Tras el precedente marcado por las árbitras que participaron en Qatar 2022, la mexicana se ha consolidado como una de las oficiales con mayor proyección dentro de la FIFA.

Su inclusión entre los 52 árbitros y oficiales seleccionados para el Mundial 2026 ya representaba un logro histórico. Ahora, la nueva designación confirma que seguirá teniendo actividad dentro del torneo y que su papel no se limitará a una sola aparición.

Apenas ayer, la silbante capitalina volvió a estar en una polémica por dejar pasar un detalle importante en el Estadio Dallas: el jugador nipón Keito Nakamura no utilizó espinilleras, situación que le correspondía revisar.

Sin embargo, Katia Itzel García Mendoza continúa acumulando hitos para el futbol mexicano y fortaleciendo su presencia en el escenario más importante del arbitraje internacional.