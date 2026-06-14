Katia Itzel hace historia: es la primera árbitra mexicana en un Mundial varonil absoluto

La árbitra mexicana ya dirige los juegos de la Liga MX.

Katia Itzel García ya forma parte de la historia del futbol mexicano. La árbitra capitalina participa este domingo en el encuentro entre Países Bajos y Japón del Grupo F del Mundial 2026 y se convierte en la primera mujer mexicana que integra un cuerpo arbitral en una Copa del Mundo varonil absoluta.

La silbante aparece como cuarta oficial en el partido que se disputa en Dallas, un nombramiento que marca un antes y un después para el arbitraje mexicano.

Más allá de la función específica que desempeña en el encuentro, su presencia representa la llegada de una árbitra nacional al escenario más importante del futbol mundial.

🔥Katia Itzel a escena⚽️



Grupo F I @FIFAWorldCup.@OnsOranje 🇳🇱 🆚 🇯🇵 @JFA.

👤: Ismail Elfath 🇺🇸

🚩: Corey Michael Parker 🇺🇸

🚩: Kyle Thomas Atkins 🇺🇸

📟: Katia Itzel García Mendoza 🇲🇽

🚩: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán 🇲🇽 pic.twitter.com/r1eHyfRMkt — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) June 11, 2026

Histórico Katia Itzel presente en la terna arbitral en el Países bajos vs Japón ¡Le deseamos todo el éxito!



Un orgullo para las mujeres mexicanas 🇲🇽 pic.twitter.com/LrYfrSoDDZ — @QuePasaEnNL ®️ (@LoQuePasaEnNL) June 14, 2026

Una barrera que ninguna mexicana había roto

Durante décadas, la presencia de mujeres en los torneos masculinos de máximo nivel parecía una meta lejana. Sin embargo, el crecimiento del arbitraje femenino impulsado por FIFA ha abierto nuevos espacios y Katia Itzel se convierte ahora en la representante mexicana de ese avance.

Su participación llega cuatro años después de que la francesa Stéphanie Frappart, la ruandesa Salima Mukasanga y la japonesa Yoshimi Yamashita marcaran un precedente en Qatar 2022, el primer Mundial masculino con mujeres dentro del equipo arbitral.

Ahora, la mexicana se suma a esa lista y coloca a México dentro de un grupo reducido de países que han logrado llevar árbitras a la máxima competencia internacional.

De la UNAM al Mundial

La historia de Katia Itzel también destaca por su formación fuera de las canchas. Fue alumna de la Facultad de Derecho y egresada de Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM antes de consolidar una trayectoria que la llevó desde las categorías nacionales hasta torneos de Concacaf y competencias organizadas por FIFA.

Su crecimiento profesional la colocó entre los 52 oficiales seleccionados para el Mundial 2026, una distinción reservada para los mejores árbitros del planeta.

México también tiene presencia fuera de la cancha

La representación mexicana en el arbitraje no se limita a Katia Itzel. Sandra Ramírez también forma parte del equipo arbitral del encuentro como árbitra asistente de reserva, lo que permite que México tenga doble presencia en uno de los partidos de la primera jornada mundialista.

Mientras la atención se concentra en lo que ocurre dentro del terreno de juego, Katia Itzel ya escribió una página inédita para el futbol mexicano. Su presencia en el Mundial 2026 confirma que las barreras históricas siguen cayendo y que el arbitraje nacional también tiene un lugar en la élite del futbol internacional.

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