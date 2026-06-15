España la primera sorpresa del Mundial 2026 y empata ante Cabo Verde en su debut

España sorprendió en su debut del Mundial 2026 al empatar a cero con Cabo Verde en la cancha del Estadio Atlanta, el primer empate sin goles en lo que va de la Copa del Mundo en Norteamérica. Los pupilos de Luis de la Fuente acabaron el compromiso con 24 tiros totales, pero ninguno pudo tocar las redes del conjunto rival.

Durante el primer tiempo, el gol se le negó al equipo de Luis de la Fuente, que al minuto 39 de juego tuvo la opción más clara de gol. Marc Cucurella peinó un balón llegando a línea de fondo y en el área apareció Ferran Torres, quien remató con potencia a escasos metros de la cabaña de Vozinha y estrelló la pelota en el larguero.

Tras el rebote, Mikel Oyarzabal remató de cabeza, pero el guardameta de Cabo Verde mandó la de gajos al tiro de esquina por encima del larguero.

En el tiempo de compensación de la parte inicial, Vozinha volvió a ser el héroe de los Tiburones Azules para mantener su arco en cero. Desde el tiro de esquina, Pedri encontró dentro de los 16.50 a Aymeric Laporte, quien realizó un remate cruzado con la cabeza, pero el guardameta de Cabo Verde alcanzó a estirarse para volver a mandar la pelota al córner.

En la parte complementaria, los españoles siguieron en la búsqueda de su primera anotación en la Copa del Mundo, pero la desesperación del equipo de Luis de la Fuente fue notoria en el campo de juego, ya que intentaban hacerle daño a la escuadra africana con pases filtrados, centros por ambas bandas y disparos de larga distancia, pero la pared de los Tiburones Azules era imbatible.

Por lesión, el entrenador español no pudo contar con sus dos jugadores más desequilibrantes desde el inicio del cotejo, Lamine Yamal y Nico Williams; esto se notó dentro del terreno de juego, ya que los ejes al ataque eran Ferran Torres y Mikel Oyarzabal, dos delanteros centro, y Gavi, un mediocampista, así que el futbolista que llegaba a línea de fondo para llenar el área de Cabo Verde de centros era Marc Cucurella, el lateral izquierdo de La Roja.

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Oyarzabal desperdició la ventaja de España ante Cabo Verdepic.twitter.com/uph9LlLhhq — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 15, 2026

Previo al compromiso de España ante Cabo Verde en la cancha del Estadio Atlanta, el Real Madrid informó en sus redes sociales su nueva contratación. Marc Cucurella se convirtió en futbolista merengue tras su paso por el Chelsea y está vinculado al equipo de José Mourinho hasta el 30 de junio de 2032. La llegada del lateral español tiene el fin de cubrir la salida de Dani Carvajal.

Lo que pedía el público desde el primer tiempo lo cumplió Luis de la Fuente en la parte complementaria. Lamine Yamal realizó su debut en una Copa del Mundo al entrar de cambio al minuto 71 de tiempo corrido en lugar de su compañero del Barcelona, Gavi.

El joven delantero de 18 años entró a hacer diferencia en el campo y, en el primer balón que tocó, habilitó a Marcos Llorente y el lateral cedió la esférica a Mikel Merino, quien remató y el balón terminó en las manos de Vozinha.

España nunca encontró la jugada perfecta para abrir el marcador ante los Tiburones Azules y en la siguiente jornada tendrán que medirse ante Arabia Saudita en busca de sus primeros tres puntos, por su parte, Cabo Verde se verá las caras con Uruguay en la segunda fecha de la fase de grupos.

DCO