Ronaldinho en el Estadio Azteca para el debut de México ante Sudáfrica en el Mundial 2026

Ronaldinho en el Estadio Azteca para la inauguración del Mundial 2026

Ronaldinho, la leyenda del futbol mundial, llegó al Estadio Azteca para el debut de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica. La inauguración del máximo torneo de la FIFA es un evento que nadie se quiere perder, ni siquiera los grandes referentes del deporte.

Ronaldinho en la inauguración del Mundial 2026 en la CDMX ı Foto: @mekimez

La leyenda de la Selección de Brasil fue visto en las gradas del Coloso de Santa Úrsula, tomando asiento instantes previos al arranque del partido. El extacante fue campeón del mundo con los suadamericanos.

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