La imagen más insólita del Mundial 2026; entrenador de Egipto abraza al ábitro para reclamarle

Hossam Hassan, entrenador de Egipto, en el duelo ante Bélgica en la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 sigue dejando imágenes para el recuerdo y la última pasó en el duelo entre Egipto y Bélgica, en donde el técnico de los Faraones abrazó a un árbitro para reclamar una falta que no se marcó en favor de su equipo.

En la segunda parte del partido entre los europeos y africanos, se presentó una jugada en donde el cuerpo técnico egipcio pidió falta. El entrenador Hossam Hassan estaba tan eufórico reclamando que abrazó al silbante peruano Kevin Ortega.

Mohamed Salah keeps a cool head and talks Hossam Hassan down after his outburst at the referee. 🇪🇬👑 pic.twitter.com/bSLedfQ61y — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) June 15, 2026

Hossam Hassan, el estratega de Egipto, abrazó a Kevin Ortega para demostrarle exactamente lo que reclamaba, pero el cuerpo arbitral ni el VAR marcaron la falta y al final el partido se realizó sin complicaciones, dejando este momento como uno de los más insólitos de lo que va de la Copa del Mundo 2026.

Hossam Hassan, nacido el 10 de agosto de 1966 en El Cairo, es una de las grandes leyendas del futbol de Egipto y es entrenador de la selección de su país desde 2024. Como jugador ganó tres veces la Copa Africana de Naciones.

Hassan junto con su hermano gemelo, Ibrahim Hassan, formó una de las parejas más famosas del futbol africano y en 1989 amnos ayudaron a Egipto a clasificar al Mundial de Italia 1990, cortando una racha de cinco décadas de ausencia.

Egipto y Bélgica empatan en la Copa del Mundo 2026

Mohamed Salah celebró su cumpleaños 37 con un empate 1-1 entre Egipto y Bélgica en la Copa del Mundo 2026, en el que fue el debute de ambas selecciones dentro del torneo.

El cuadro norteafricano empezó ganando el duelo con gol de Emam Ashour al 20′, pero no pudieron extender la superioridad y un autogol de Mohamed Hany al 66′ igualó los cartones definitivamente.

No es el mejor inicio del Mundial para ninguno de los dos equipos. Bélgica viene de ser eliminada en fase de grupo en Qatar 2022, mientras que Egipto regresa al torneo por primera vez desde Rusia 2018. En este contexto, un triunfo era de más ayuda.

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