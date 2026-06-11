¿Quién es Fernanda Márquez, la esposa de César Montes, el expulsado de la Selección Mexicana?

El primer partido de la Copa Mundial de Futbol estuvo lleno de increíbles momentos, pues desde el comienzo de la ceremonia de inauguración hasta los goles despertaron emociones entre los hinchas.

Durante la inauguración de la Copa Mundial de Futbol, las y los aficionados pudieron disfrutar de varios artistas y momentos que se vivieron incluso fuera del Estadio Ciudad de México.

Además de las dos anotaciones que llevaron a la Selección Mexicana por la victoria durante este primer enfrentamiento contra Sudáfrica, la tarjeta roja para uno de sus jugadores también causó tensión en la cancha.

Fue durante el tiempo extra que el árbitro sacó a César Montes por una falta cometida entre el jugador con el número 20 de la Selección de Sudáfrica, Khuliso Mudau.

Pese a que muchos alegaron que el defensa central mexicano no cometió una falta, “El Cachorro” tuvo que abandonar la cancha de juego a pocos minutos de que se diera por terminada la contienda.

¡NOOOOOO! ¡MONTES SE VA EXPULSADO! 💔😫



El Cachorro se va a perder el juego ante Corea. ¡No puede seeerrr! #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/h4GprzW7fI — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 11, 2026

¿Quién es la esposa de César Montes?

La esposa de César Montes es Fernanda Márquez, una deportista destacada que actualmente juega tocho bandera en el equipo Guadalajara Wild Whites de México.

La jugadora mexicana de tocho bandera de 28 años de edad salió al ojo público luego de que en mayo del 2018 apareciera al aire durante una transmisión de SportsCenter de ESPN.

Fernanda Márquez también es una experta en marketing deportivo, lo que hace que complemente a la perfección con el jugador de la Selección Mexicana, con quien actualmente tiene dos hijas.

Fernanda Márquez y César Montes son padres de Isabela; quien nació en 2021, e Ivonne; a quien le dieron la bienvenida a su familia en 2024.

Pese a que ya son una familia desde hace varios años, fue apenas en diciembre del 2025 cuando ambos deportistas decidieron dar el sí y celebrar su matrimonio religioso en Jalisco.

Aunque Fernanda Márquez es una persona que mantiene un perfil bajo fuera de los reflectores, por medio de redes sociales comparte varios momentos de su vida personal, acompañada de César Montes y de sus hijas, a quienes les expresa su cariño constantemente.

Sin duda alguna esta es una de las parejas del futbol mexicano más admirada por los seguidores, pues en cada una de las publicaciones en las que aparece junto al futbolista sus comentarios se llenan de corazones y buenos deseos.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.