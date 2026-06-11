Aficionados celebran en el Ángel de la Independencia el triunfo de México sobre Sudáfrica

Aficionados desafían la lluvia y festejan victoria de México en el Ángel de la Independencia

Cientos de aficionados se concentraron la tarde de este jueves en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica en su debut durante el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Vestidos con playeras del Tricolor, banderas y diversos artículos alusivos al combinado nacional, los seguidores mexicanos se dieron cita sobre Paseo de la Reforma, uno de los puntos tradicionales de festejo en la Ciudad de México, para celebrar la victoria de 2-0 conseguida en el primer encuentro del torneo.

Con tambores y una batucada, decenas de aficionados arribaron al Ángel de la Independencia para sumarse a la fiesta mundialista. Entre porras, cánticos y el ondear de las banderas mexicanas, el ambiente festivo se apoderó de la emblemática glorieta.

▶ #Video | ⚽ ¡Paseo de la Reforma se viste del Tri! 🏆



Así festejan los aficionados desde el Ángel de la Independencia tras el triunfo de la Selección Mexicana



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Las fuertes lluvias registradas en la capital del país provocaron que algunos asistentes buscaran resguardarse por algunos minutos; sin embargo, el ánimo no decayó y los seguidores de la Selección Mexicana permanecieron en el lugar para continuar con las celebraciones.

▶ #Video | ⚽🏆 Así se vive el ambiente en el Ángel de la Independencia; los aficionados se encuentran entusiasmados pese a las fuertes lluvias. México ganó su primer encuentro en el Mundial 2-0



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Videos difundidos en redes sociales muestran a los aficionados cantando y festejando alrededor del monumento, mientras otros continuaban llegando a bordo de vehículos y a pie para sumarse a la celebración por el primer triunfo del Tricolor en la justa mundialista.

Así se vive el ambiente mundialista en el Ángel de la Independencia, donde cientos de personas continúan reunidas para festejar el inicio con victoria de México en el Mundial 2026.

▶ #Galería | ⚽🏆 Aficionados se concentran en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de México sobre Sudáfrica en su debut durante el inicio del Mundial.



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La victoria por 2-0 sobre Sudáfrica permitió al conjunto nacional arrancar con tres puntos su participación en la Copa del Mundo y desató festejos en distintos puntos de la Ciudad de México, especialmente en Paseo de la Reforma, que una vez más se vistió de verde, blanco y rojo.

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MSL