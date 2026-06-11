Minuto a minuto: Marchas, protestas de CNTE, buscadoras y colectivos HOY 11 de junio durante inauguración del Mundial 2026

Este jueves 11 de junio se inaugura en la Ciudad de México la Copa Mundial de Fútbol. No obstante, decenas de colectivos aprovecharán este día para tomar las calles de la capital mexicana y buscar que sus demandas sean escuchadas. Así se desarrollan las protestas y los cortes viales este día, inicio de la fiesta deportiva más grande del año.
08:50 hrs. Por manifestaciones, cerradas 14 estaciones del Metro CDMX en L1, L2 y L3
El Metro CDMX informó que, debido a “manifestaciones al exterior”, hay cierres temporales en las estaciones:
- Línea 1: Pino Suárez
- Línea 2: Hidalgo, Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan, Pino Suárez, Chabacano, San Antonio Abad, Viaducto, Xola, Nativitas y Ermita
- Línea 3: Hidalgo y Universidad
08:10 hrs. Registran tráfico intenso en segundo piso del Periférico, rumbo a Estadio Ciudad de México
Usuarios de redes sociales registraron una intensa carga vehicular la mañana de este jueves en el segundo piso del Periférico, una de las principales vías de llegada al Estadio Ciudad de México.
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08:00 hrs. Policías realizan desvíos a la circulación por operativo Última Milla, para llegar al Estadio Ciudad de México
Conforme lo previsto, policías capitalinos realizan desvíos a la circulación en el perímetro del Estadio Ciudad de México, bajo el operativo Última Milla, por el cual solo se permitirá el acceso a quienes cuentan con acreditación o boleto.
Al momento, los desvíos a la circulación se aplican sobre:
- Periférico a la altura del Circuito Estadio Azteca
- Coscomate a la altura de Periférico
- Av. División del Norte a partir de la calle Museo, en ambos sentidos
07:30 hrs. CNTE confirma movilización al Estadio Ciudad de México
Tras incertidumbre sobre si detendrían las manifestaciones este jueves, por la inauguración del Mundial, la CNTE confirmó que continuará con sus protestas ese día.
Marcelino Hernández, secretario de la sección LVIII, aseguró que se concentrarán cerca de la Central del Sur para avanzar lo más cerca posible al Estadio.
07:20 hrs. Cierra estación Hidalgo de la L3 del Metro
El Metro de la Ciudad de México informó que, debido a las diversas manifestaciones de este jueves, se cerró el acceso a la estación Hidalgo de la Línea 3.
Asimismo, recordó que, al momento, están sin servicio varias estaciones de la Línea 2:
- Bellas Artes
- Allende
- Zócalo/Tenochtitlán
- Pino Suárez
- Chabacano
06:00 hrs. Inician cortes a la circulación por marchas de este jueves
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que realizó desvíos y cortes a la circulación vehicular sobre la Calzada de Tlalpan, a la altura de la calzada Taxqueña.
Lo anterior, debido a las movilizaciones y manifestaciones previstas para este jueves.
“Por lo anterior, se recomienda a los automovilistas a utilizar como alternativas viales Avenida Canal de Miramontes para dirigirse hacia el sur”, escribió la SSC.
Marchan CNTE, buscadoras, jubilados… durante inauguración del Mundial 2026
La Copa Mundial de Fútbol se inaugura este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, el cual albergará, por tercera vez en su historia, la apertura de la gran fiesta deportiva internacional. El ambiente en las calles es de celebración y pasión futbolera.
No obstante, también lo es de descontento para decenas de colectivos, quienes aprovechan la atención mediática del torneo para tomar las calles y lograr que sus demandas sean escuchadas.
Desde hace semanas, colectivos adelantaron que, si sus demandas no eran resueltas, tomarían las calles de la Ciudad de México, bajo el riesgo de complicar la movilidad en la capital durante la inauguración de la Copa, día en que se espera una alta afluencia de turistas y visitantes.
Así, este 11 de junio se esperan movilizaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), madres buscadoras y colectivos diversos.
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