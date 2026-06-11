Minuto a minuto: Marchas, protestas de CNTE, buscadoras y colectivos HOY 11 de junio durante inauguración del Mundial 2026

Aspecto de una manifestación con una imagen mundialista, en CDMX.

Este jueves 11 de junio se inaugura en la Ciudad de México la Copa Mundial de Fútbol. No obstante, decenas de colectivos aprovecharán este día para tomar las calles de la capital mexicana y buscar que sus demandas sean escuchadas. Así se desarrollan las protestas y los cortes viales este día, inicio de la fiesta deportiva más grande del año.

08:50 hrs. Por manifestaciones, cerradas 14 estaciones del Metro CDMX en L1, L2 y L3

El Metro CDMX informó que, debido a “manifestaciones al exterior”, hay cierres temporales en las estaciones:

Línea 1 : Pino Suárez

Línea 2 : Hidalgo, Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan, Pino Suárez, Chabacano, San Antonio Abad, Viaducto, Xola, Nativitas y Ermita

Línea 3: Hidalgo y Universidad

#MetroAlMomento



Debido a manifestaciones al exterior, los cierres temporales de estaciones son los siguientes:



- Línea 1: Pino Suárez.



- Línea 2: Hidalgo, Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan, Pino Suárez, Chabacano, San Antonio Abad, Viaducto, Xola, Nativitas y Ermita.… pic.twitter.com/VmlXa98391 — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 11, 2026

08:10 hrs. Registran tráfico intenso en segundo piso del Periférico, rumbo a Estadio Ciudad de México

Usuarios de redes sociales registraron una intensa carga vehicular la mañana de este jueves en el segundo piso del Periférico, una de las principales vías de llegada al Estadio Ciudad de México.

08:00 hrs. Policías realizan desvíos a la circulación por operativo Última Milla, para llegar al Estadio Ciudad de México

Conforme lo previsto, policías capitalinos realizan desvíos a la circulación en el perímetro del Estadio Ciudad de México, bajo el operativo Última Milla, por el cual solo se permitirá el acceso a quienes cuentan con acreditación o boleto.

Al momento, los desvíos a la circulación se aplican sobre:

Periférico a la altura del Circuito Estadio Azteca

Coscomate a la altura de Periférico

Av. División del Norte a partir de la calle Museo, en ambos sentidos

Como parte del Operativo #ÚltimaMilla, policías de #Tránsito de la @SSC_CDMX realizan desvíos a la circulación vehicular en Av. División del Norte a partir de la calle de Museo en ambos sentidos. Recuerda solo se permite el paso, a las personas que cuentan con acreditación o… pic.twitter.com/N1ujq9Lj51 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 11, 2026

07:30 hrs. CNTE confirma movilización al Estadio Ciudad de México

Tras incertidumbre sobre si detendrían las manifestaciones este jueves, por la inauguración del Mundial, la CNTE confirmó que continuará con sus protestas ese día.

Marchas convocada por la CNTE este jueves 11 de junio. ı Foto: CNTE Sección XI

Marcelino Hernández, secretario de la sección LVIII, aseguró que se concentrarán cerca de la Central del Sur para avanzar lo más cerca posible al Estadio.

🚨La CNTE confirma: van hacia el Estadio Ciudad de México a horas de la inauguración del Mundial 2026.



⚠️Los maestros se concentrarán cerca de la Central del Sur para avanzar y llegar lo más cerca que se pueda al estadio, me dice Marcelino Hernández, secretario de la sección 58.… pic.twitter.com/7Tqki3d8DS — Azucena Uresti (@azucenau) June 11, 2026

07:20 hrs. Cierra estación Hidalgo de la L3 del Metro

El Metro de la Ciudad de México informó que, debido a las diversas manifestaciones de este jueves, se cerró el acceso a la estación Hidalgo de la Línea 3.

Asimismo, recordó que, al momento, están sin servicio varias estaciones de la Línea 2:

Bellas Artes

Allende

Zócalo/Tenochtitlán

Pino Suárez

Chabacano

#MetroAlMomento:



Debido a manifestaciones al exterior, permanecen cerrada la estación Hidalgo de la Línea 3, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias, puedes usar como alternativa Juárez y Balderas.



Asimismo, las estaciones que permanecen cerradas de la… pic.twitter.com/qK7VSLvKnq — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 11, 2026

06:00 hrs. Inician cortes a la circulación por marchas de este jueves

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que realizó desvíos y cortes a la circulación vehicular sobre la Calzada de Tlalpan, a la altura de la calzada Taxqueña.

Lo anterior, debido a las movilizaciones y manifestaciones previstas para este jueves.

“Por lo anterior, se recomienda a los automovilistas a utilizar como alternativas viales Avenida Canal de Miramontes para dirigirse hacia el sur”, escribió la SSC.

La #SSC informa:



Personal de la @SSC_CDMX realizó desvíos y cortes a la circulación vehicular en la calzada De #Tlalpan con dirección al sur, a la altura de la calzada #Taxqueña, en @Alcaldia_Coy , previendo movilizaciones y manifestaciones. Por lo anterior, se recomienda a los… — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 11, 2026

Marchan CNTE, buscadoras, jubilados… durante inauguración del Mundial 2026

La Copa Mundial de Fútbol se inaugura este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, el cual albergará, por tercera vez en su historia, la apertura de la gran fiesta deportiva internacional. El ambiente en las calles es de celebración y pasión futbolera.

No obstante, también lo es de descontento para decenas de colectivos, quienes aprovechan la atención mediática del torneo para tomar las calles y lograr que sus demandas sean escuchadas.

Desde hace semanas, colectivos adelantaron que, si sus demandas no eran resueltas, tomarían las calles de la Ciudad de México, bajo el riesgo de complicar la movilidad en la capital durante la inauguración de la Copa, día en que se espera una alta afluencia de turistas y visitantes.

Así, este 11 de junio se esperan movilizaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), madres buscadoras y colectivos diversos.

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