Marchas y bloqueos en CDMX HOY 11 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Copa Mundial de Fútbol se inaugura este jueves 11 de junio, en medio de pasión futbolera, pero también entre descontento de colectivos quienes aprovechan este día para expresar sus demandas en las calles de la Ciudad de México.

Desde hace semanas, grupos y colectivos adelantaron su intención de tomar las calles de la Ciudad de México este jueves, día en que la capital del país será sede de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol en el Estadio ubicado al sur.

vista del Estadio Ciudad de México, el pasado 1 de junio de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Integrantes de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE), madres buscadoras, trabajadores jubilados, entre otros anunciaron marchas desde diferentes puntos de la capital con dirección al Estadio Ciudad de México. Estas son las más relevantes.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 11 de junio, día de la inaguración del Mundial 2026

De acuerdo con la SSC-CDMX, para este martes se prevén nueve marchas y más de 20 concentraciones.

Marchas

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México : En Calz. de Tlalpan No. 2205, Col. Ciudad Jardín, Alc. Coyoacán, desde las 08:00 (Destino: Estadio Ciudad de México).

Colectivo “Conciencia y Libertad” : En “Las Islas” de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán, desde las 09:00 (Destino: Estadio Ciudad de México).

Comité de Apoyo al Refugio Franciscano : En Escultura “La Gran Espiga”, Calz. Taxqueña y Av. Cerro de las Torres, Col. Parque San Andrés, Alc. Coyoacán, desde las 09:00 (Destino: Estadio Ciudad de México).

Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Sección Ocho Ciudad de México : En Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos, Periférico Sur No. 4091, Col. Fuentes del Pedregal, Alc. Tlalpan, desde las 09:00 (Destino: Estadio Ciudad de México).

Organización Religiosa “Y Que Viva Cristo Rey”: En Estadio Olímpico Universitario, Alc. Coyoacán, desde las 10:00 (Destino: Estadio Ciudad de México).

Concentraciones

Diversas Organizaciones Sociales : En Centro de Alto Rendimiento, Prol. Canal de Miramontes No. 220, Col. Santiago Tepalcatlalpan, Alc. Xochimilco, desde las 04:00

Colectiva “Glorieta de las y los Desaparecidos” : En Estadio Ciudad de México, Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán, desde las 06:00 (Nota: también contempla actividad a las 10:00 en Av. 20 de Noviembre y Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc).

Comités Estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de México : En Estación “Universidad”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. Antonio Delfín Madrigal, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alc. Coyoacán, desde las 07:30 (Nota: se reunirán desde las 07:20 en la escultura “Los Bigotes” en Circuito Escolar).

Sindicato Mexicano de Electricistas : En Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad, Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 07:30

Movimiento del Sombrero : En Estadio Ciudad de México, Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán, desde las 08:00

Colectivo “Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional” : En Parque Cerro San Antonio, Av. Cerro de las Torres y Cerro del Peñón, Col. Educación, Alc. Coyoacán, desde las 08:00

Asociación de Jubilados de Confianza de Petróleos de México y de la Comisión Federal de Electricidad : En Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:00

Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel México : En Monumento a la Revolución, Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:00

Estudiantes, Trabajadores y Profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa : En Estación “Tacubaya”, líneas 1, 7 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. Jalisco y Arq. Carlos Lazo, Col. Tacubaya, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 08:00

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina : En Av. del Imán y Blvd. Gran Sur, Col. El Caracol, Alc. Coyoacán, desde las 08:00

Ternurines Guerrilleros : En Estación “General Anaya”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Calz. de Tlalpan y 20 de Agosto, Col. San Diego Churubusco, Alc. Coyoacán, desde las 08:30

Colectivo “Cuajimalpa Resiste” : En Tienda Suburbia, José María Castorena No. 470, Col. San José de los Cedros, Alc. Cuajimalpa, desde las 08:30

Trabajadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México : En Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00

Congreso Nacional Indígena : En Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez, desde las 09:00

Red Regional de Familias Migrantes : En Antimonumento +72, Av. Paseo de la Reforma y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Comunidad Politécnica : En Canal Once, Manuel Carpio No. 475, Col. Santo Tomás, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 10:00

Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero : En Calzada de Tlalpan (ubicación exacta por definir), Alc. Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan, desde las 11:00

Brigada Anarquista Popular : En Monumento a Beethoven, Av. Juárez y Angela Peralta, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00

Laboratorio 4:20 : En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00

Colectivo “Vivas en Memoria” : En Estadio Ciudad de México, Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán, desde las 12:00

Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio : En Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00

Vulva Mujeres : En Estación “Cuatro Caminos”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. Ingenieros y Av. 16 de Septiembre, Col. Argentina Poniente, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 12:00

Por un México Mejor : En Estadio Ciudad de México, Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán, desde las 13:00

Federación de Jóvenes Comunistas México : En Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 19:00

Movimiento Transportista Mexiquense: En Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las Durante el día

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