Mundial 2026: Así se vivió la inauguración con Shakira, Belinda, J Balvin y más

Momentos antes del arranque de la inauguración del Mundial 2026

Llegó el momento. Este 11 de junio arrancó el Mundial 2026, no sin antes una inauguración que contó con números musicales de destacados artistas como Shakira, J Balvin, Alejandro Fernández y Belinda, entre otros.

La Copa del Mundo este año se juega en tres países diferentes, pero el arranque fue en el Estadio de la Ciudad de México (también conocido como Estadio Azteca) y desde días antes, los participantes ya prometían que se viviría algo histórico.

El show arrancó con un homenaje a nuestras raíces mexicanas y la aparición de Lila Downs, quien dio un discurso sobre la importante del fútbol y la cultura mexicana.

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Después, comenzó la fiesta con una mezcla de canciones clásicas de México como ‘Oye, mi amor’ de Maná y varios de los himnos que conforman al álbum del Mundial 2026.

La inauguración culminó con la aparición de Shakira, quien junto a Burna Boy interpretó el tema Dai Dai, que se ha convertido en uno de los grandes himnos de la justa depotiva.

Así fue la inauguración del Mundial 2026

11:57 horas- Finaliza el show de inauguración del Mundial 2026

11.54 horas- Shakira interpreta Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy

Con un atuendo amarillo con lila, la artista apareció junto a Burna Boy para interpretar la canción que forma parte del álbum oficial del Mundial 2026 y así, tuvo su cuarta aparición en una Copa del Mundo.

El número musical fue acompañado por más de una decena de bailarines, quienes interpretaron la coreografía del tema musical.

Shakira cerró el show de inauguración del Mundial 2026 ı Foto: Diego Hernández

11:51 horas- JBalvin aparece en un auto amarillo con la canción ‘Qué calor’.

El artista tuvo la oportunidad de interpretar dos temas más, incluyendo su parte en ‘I Like it like that’.

JBalvin pone a bailar reguetton a todos ı Foto: Diego Hernández

11:49 horas- Belinda y Los Ángeles Azules aparecen para interpretar ‘Por ella’, canción oficial de la FIFA para el Mundial 2026

La cantante apareció con un atuendo con tonos rosados, azules y morados.

Belinda Y Los Ángeles Azules en la inauguración del Mundial ı Foto: Diego Hernández/La Razón

11:48 horas- Danny Ocean interpreta su canción del Mundial, ‘Partidazo’

El músico sorprendió al aparecer después de la agrupación mexicana e interpretar su tema de reguetón rodeado de chinas poblanas.

Danny Ocean en la inauguración del Mundial 2026 ı Foto: AP

11:45 horas- Maná canta ‘Oye mi amor’ en la inauguración del Mundial

Los integrantes de la agrupación mexicana aparecieron frente a la réplica gigante de la Copa del Mundo para interpretar uno de sus temas más icónicos, donde el público coreó con emoción el tema.

La banda Maná cantó "Oye mi amor" en la inauguración del Mundial 2026 ı Foto: AP

11:42 horas- Arranca la inauguración del Mundial 2026

Las presentaciones musicales de la inauguración del Mundial 2026 arrancaron después de las 11:30 en el Estadio de la CDMX. Momentos antes, el público bailaba y disfrutaba de la canción ‘Amor Prohibido’ de Selena.

La presentación inició con referencias prehispánicas, incluyendo a bailarines y la llegada de Lila Downs, quien dio un breve mensaje sobre México y apareció vestida de blanco con un traje típico.

“El futbol nos une a todos”, declaró. “Bienvenidos a México, bienvenidos al Mundial del fútbol, FIFA 2026″, expresó después de un breve discurso en inglés sobre México y el fútbol.

🇲🇽Lila Down da la bienvenida al mundo entero desde el majestuoso estadio azteca! Seguido de la música de 💥Maná pic.twitter.com/VCYevn3n52 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) June 11, 2026

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