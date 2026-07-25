¿Quiénes son los ganadores de La Velada del Año 6? Lista completa

La Velada del Año VI es uno de los eventos de boxeo más esperados por todos los fans de Internet, pues en éste se reúnen los influencers más conocidos para enfrentarse en una pelea de box amateur.
En esta ocasión se enfrentaron creadores de contenido de México, España, Argentina, Colombia y Puerto Rico.
Los enfrentamientos más esperados fueron los de Viruzz vs Gero Arias; Roro vs Samy Rivers; Plex vs Fernanfloo y el último estelar fue el de IlloJuan vs Thegref.
Con un enorme dragón, así fue la épica entrada de Roro en La Velada del Año VI
¿Quiénes ganaron La Velada del Año 6?
Aquí te dejamos la lista completa de todos los ganadores de La Velada del Año 6.
- Fabiana Sevillana vs La Parce: GANADORA La Parce
- Clersss vs Natalia MX: GANADORA Natalia MX
- Edu Aguirre vs Gastón Edul: GANADOR Edu Aguirre
- Alondrissa vs Angie Velasco: GANADORA: Angie Velasco
- Marta Díaz vs Tatiana Kaer: GANADORA Marta Díaz
- Viruzz vs Gero Arias: GANADOR Gero Arias
- Lit Killah vs Kidd Keo: GANADOR Lit Killah
- Roro vs Samy Rivers: GANADORA Roro
- Plex vs Fernanfloo:
- IlloJuan vs Thegref:
Las peleas más destacadas
La pelea de Viruzz y Gero Arias llamó mucho la atención porque Viruzz llegó invicto y además fueron los únicos que pelearon sin casco protector, ellos se dieron como profesionales. Al final Viruzz hasta salió del ring por un golpe que le acomodó Gero Arias.
El combate de Rivers y de Roro también fue uno de los más esperados por la polémica del casco, pues Roro quería usar uno muy rígido que la ponía en desventaja con la española. Al final Samy Rivers perdió y Roro se llevó el cinturón.
Te puede interesar:
- Así fue la espectacular entrada de Alondrissa con Eladio Carrión en La Velada del Año VI | VIDEO
- ¿Quién es el cantante que salió con Viruzz en La Velada del Año VI? | VIDEO