¿Quién es el cantante que salió con Viruzz en La Velada del Año VI? | VIDEO

Deraj, el cantante que salió en La Velada del Año VI

El youtuber Viruzz entró con un rapero a La Velada del Año VI, la canción que el rapero interpretó fue una de las más aclamadas de la noche, pero pocos conocían al artista.

¿Quién cantó con Viruzz en La Velada del Año VI?

El cantante que salió con Viruzz en La Velada del Año VI se llama Deraj.

La entrada de Viruzz en La Velada del Año VI. pic.twitter.com/B2NeOr9Ejo — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

Se trata de un cantante estadounidense que su nombre real es Jared Taylor Wells, que creció en Maryland y Virgina en Estados Unidos.

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La canción que cantó para acompañar a Viruzz se llama “Moment” y tiene más de 14 mil reproducciones en YouTube.

De acuerdo con la información, Deraj asistió a la Universidad Full Sail en Orlando, Florida.

También se sabe que comenzó a hacer música y a dedicarse a ella profesionalmente en 2006.

Otros éxitos de Deraj

Deraj es conocido por sus canciones que tienen un estilo muy energético y motivacional, por eso su música suele usarse en videos deportivos, tráilers y contenido de entrenamiento.

Otras canciones que no te puedes perder si te gustó “Moment” son:

Adrenaline

Breakout

Watching

Hold you Down

¿Por qué Viruzz escogió a Deraj para salir en La Velada del Año con él?

Los influencers que participan en estos eventos deportivos pueden invitar a los cantantes que ellos para que los acompañen en su entrada al ring, cada uno puede buscarlo por sus propios medios. En este caso, seguramente Viruzz contactó a Deraj para que musicalizara si caminata al cuadrilátero.

Cabe recordar que otro famoso que invitó a un artista internacional en su entrada fue Aaron Mercury, quien llamó al fallecido Oliver Tree en el evento de Supernova Génesis en la Arena Ciudad de México.

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