Así fue la impactante entrada de ViruZz en La Velada del Año VI | VIDEO

Viruzz en su gran entrada en La Velada del Año VI

El youtuber ViruZz o también conocido como byViruZz hizo una entrada triunfal en La Velada del Año VI. Salió con mucha actitud al ritmo de hip-hop.

El influencer español salió con un atuendo en color negro y un grupo que lo acompañó marcó el camino hacia el ring para que él recorriera esa pasarela. Mientras el youtuber caminaba el escenario se llenaba de fuego para combinar con su personalidad explosiva.

La entrada de Viruzz en La Velada del Año VI. pic.twitter.com/B2NeOr9Ejo — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

¿Quién es byViruZz?

byViruZz es un famoso Youtuber que nació el 1 de mayo de 1992 en Zaragoza, España. Desde joven mostró gran interés por el deporte, comenzando a jugar balonmano a los 10 años en la escuela Dominican Cardinal.

Su talento lo llevó a convertirse en jugador profesional, uniéndose en 2013 al Club Balonmano Huesca en la Liga ASOBAL, donde jugó como extremo derecho y participó en competiciones como la EHF Cup en 2014. Sin embargo, dejó el balonmano profesional alrededor de 2015 para centrarse en otras pasiones.

¿Cuál es el nombre real de ViruZz?

El nombre real de ViruZz es Víctor Mélida Cambra y tiene 34 años de edad actualmente.

Víctor creó su canal de YouTube byViruZz en 2012, aunque comenzó a subir contenido de forma regular en 2015. Se especializó en videojuegos móviles como Clash of Clans y Clash Royale, ofreciendo guías, estrategias y entretenimiento que le permitieron crecer rápidamente.

Con el tiempo diversificó su contenido hacia Call of Duty, FIFA y otros títulos, además de vlogs y retos personales. Actualmente supera los 6 millones de suscriptores en YouTube y cuenta con una fuerte presencia en Instagram y Twitch. Ha publicado varios libros relacionados con el universo de Clash of Clans.

Desde 2021, byViruZz ha destacado en el mundo del boxeo amateur, participando en eventos como La Velada del Año de Ibai Llanos, donde ha logrado victorias notables.

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