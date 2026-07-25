Anuel AA puso el flow en La Velada del Año VI con sus éxitos | VIDEO

El cantante de reguetón Anuel AA se presentó en el escenario de La Velada del Año VI. Llegó con un look que hace honor al estilo que hace honor al estilo de música que él canta: urbano.

Vistió una sudadera negra con aplicaciones en color rojo y mantuvo el misterio usando gorra y encima la capucha de la sudadera y lentes oscuros.

Anuel sorprendió al llevar una cruz con luces rojas como micrófono, además de que estuvo acompañado de un séquito de bailarinas con atuendos rojos.

Anuel AA interpretó algunos de sus más grandes éxitos como: “Sola”, “Amanece”, “¿Qué nos pasó?“, ”Adicto" y “Las más bonitas son p#tas”.

EL REY YA ESTÁ EN EL ESCENARIO 👑



Bienvenido de vuelta a La Velada del Año, Anuel AA. pic.twitter.com/GcfudGOCBj — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

Juanes en La Velada del Año VI

Antes de que Anuel saliera al escenario, el cantante colombiano Juanes se apoderó de la tarima con su más grandes éxitos que son clásicos de la música latina.

El colombiano llegó con un atuendo rockero, fiel a su esencia, y cantó “A Dios le pido”, “Fotografía” y su más grande éxito “La camisa negra”.

Juanes en La Velada del Año VI ı Foto: La velada del año

Otro de los shows más esperados de La Velada del Año es la presentación de Yandel, otra de las leyendas más grandes de la música, especialmente del reguetón y del género urbano. Se espera que el puertorriqueño interprete temas de su carrera como solista, pero también aquellos que lo consolidaron como una estrella del reguetón cuando estaba en dueto con Wisin.

En el evento se han llevado a cabo cinco peleas que son las de:

Fabiana Sevillana vs La Parce

Clersss vs Natalia MX

Edu Aguirre vs Gastón Edul

Marta Díaz vs Tatiana Kaer

Virzz vs Gero Arias

El resto de las peleas que faltan por llevarse a cabo en el evento de boxeo amateur son:

Lit Killah vs Kidd Keo

Alondrissa vs Angie Velasco

Roro vs Samy Rivers

Plex vs Fernanfloo

IlloJuan vs Thegref

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