Juanes emociona con sus clásicos en La Velada del Año VI | VIDEO

El cantante colombiano Juanes llegó al escenario de La Velada del Año VI y llegó para interpretar sus temas más clásicos para emocionar a los fans en el evento deportivo.

Juanes llegó con un look rockero de chaleco de cuero, playera negra y pantalones color beige.

El colombiano cantó sus más grandes éxitos que fueron “A Dios le pido”, “Fotografía” y “La camisa negra”.

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TENEMOS LA PRIMERA ACTUACIÓN DE LA VELADA DEL AÑO VI.



LA LEYENDA, JUANES. pic.twitter.com/yjG7gli0OB — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

La actuación de Juanes fue la primera de todos los shows musicales que habrá en todo el evento con:

Anuel AA

Bad Gyal

Yandel

Lucho RK y La Pantera

Sin dunda otro de los más esperados en Yandel, que una de las leyendas del reguetón clásico que se espera también interprete sus temas más conocidos de solita y que lanzó en su época con Wisin.

¿Quién es Juanes?

Juanes nació el 9 de agosto de 1972 en Medellín, Colombia. Su nombre real es Juan Esteban Aristizábal Vásquez, Creció entre Medellín y Carolina del Príncipe, inmerso en la música folclórica colombiana gracias a su padre y hermanos, quienes le enseñaron a tocar la guitarra desde los siete años.

En su adolescencia se apasionó por el rock y el metal, fundando en 1988 la banda Ekhymosis, con la que lanzó varios álbumes y ganó reconocimiento local en Colombia. Tras la disolución del grupo en 1997, se mudó a Los Ángeles en 1999 para iniciar su carrera solista, buscando un sonido más universal que fusionara rock, pop latino y ritmos tradicionales de su país.

Su debut como solista llegó en 2000 con el álbum Fíjate bien, producido por Gustavo Santaolalla. El disco, con un tono introspectivo y letras comprometidas socialmente, le valió tres Premios Latin Grammy, incluyendo Mejor Artista Nuevo. Su gran breakthrough internacional ocurrió en 2002 con Un día normal, que incluyó éxitos masivos como “A Dios le pido” y “Fotografía”, tema que originalmente fue a dueto con Nelly Furtado. Este trabajo ganó cinco Latin Grammys, incluyendo Álbum del Año, y consolidó su presencia global.

En 2004 lanzó Mi sangre, uno de sus discos más exitosos, impulsado por el fenómeno mundial “La camisa negra”, que se convirtió en un hit veraniego en Europa y América. A lo largo de su carrera ha publicado más de una docena de álbumes.

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