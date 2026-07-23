Spotify se suma a La Velada del Año VI 2026 con Playlist Oficial

Una nueva edición de La Velada del Año está por llegar y Spotify se sumó creando una Playlist Oficial para calentar motores. El evento deportivo, uno de los más esperados del año, tendrá lugar en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España, el próximo 25 de julio de 2026.

Descubre todos los temas que podrán sonar durante la velada de box amateur donde se enfrentarán figuras de Internet como Plex, Fernanfloo, RoRo, Rivers, Fabiana Sevillano y La Parce, entre otras.

¿Qué canciones incluye la Playlist Oficial de La Velada del Año VI 2026 de Spotify?

La Playlist Oficial de La Velada del Año VI 2026 tiene 15 canciones, por lo que su tiempo de duración es de alrededor de 52 minutos y 26 segundos. Las canciones son:

“¿Qué Nos Pasó?” de Anuel AA.

“Te Daré” de Bad Gyal.

“Encantadora” de Yandel.

“La Camisa Negra” de Juanes.

“PINKY PROMISE 2″ de La Pantera, Lucho RK, Pana YMB.

“Amanece” de Anuel AA, Haze.

“Choque” de Bad Gyal, Chencho Corleone.

“Yandel 150″ de Yandel, Feid

“Fotografía” de Juanes, Nelly Furtado.

“TOCATE SOLA” de Lucho RK, La Pantera.

“Hasta Que Dios Diga” de Anuel AA, Bad Bunny.

“Fashion Girl pt.2″ de Bad Gyal, Jadiel el Incomparable.

“Como Es Que Se Hace” de Yandel, LATIN MAFIA

“Es Por Ti” de Juanes.

“BANE” de Lucho RK, La Pantera.

Esta es la Playlist Oficial de La Velada del Año VI 2026 disponible en Spotify

Para guardar esta Playlist Oficial de La Velada del Año VI 2026 debes contar con una cuenta en la plataforma digital de música y pódcast. Puedes encontrar el enlace a continuación, sólo da clic y te enviará a la aplicación o al sitio web.





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