¿Quién es Ari Geli, la influencer de Supernova Génesis 2026 y La Velada del Año?

Su pasión por el básquetbol no la detiene en el box

La Arena Ciudad de México se alista para recibir este 26 de abril a una de las atletas más destacadas del streaming, Ari Geli. La barcelonesa aterriza en tierras mexicanas con el objetivo de demostrar su alto rendimiento deportivo y conseguir su primer triunfo oficial en el boxeo dentro de Supernova Génesis 2026.

Ariadna Geli Pérez, de 23 años y originaria de Barcelona, no es una creadora de contenido común. Su fama comenzó en las canchas de básquetbol, donde se hizo viral por retar a desconocidos en partidos callejeros.

Ari perdió en su paso por La Velada pero vuelve al ring ı Foto: Redes sociales

Su gran técnica y agilidad la llevaron a representar a España en competencias internacionales de básquetbol 3x3, consolidándose como una referente de este deporte antes de dar el salto al boxeo.

Su experiencia en La Velada del Año

El reconocimiento global le llegó en julio de 2025, cuando participó en La Velada del Año 5 organizada por Ibai Llanos en Sevilla. En esa ocasión, se enfrentó a la mexicana Alana Flores en un combate muy reñido.

Aunque Ari demostró una excelente preparación física, los jueces le otorgaron la victoria a su rival por decisión dividida, dejando una gran impresión entre los fanáticos del boxeo.

Este domingo, Ari buscará su revancha personal al ser la única española en la cartelera de Supernova Génesis 2026. Se enfrentará a la argentina Milica en un duelo que promete ser de los más intensos de la noche.

Afuera del ring, amigas. Dentro… rivales 🥊



Ari Geli tiene un mensaje claro para @milica_yb 😱



Y ojito… porque si gana, ya sabe a quién quiere después 👀🔥



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La pelea será en la Arena Ciudad de México, con un horario de inicio programado para las 19:00 horas, tiempo del Centro de México. El enfrentamiento se llevará a cabo bajo un formato de boxeo amateur pactado a tres rounds.

Para Ari Geli, este combate es la oportunidad perfecta para reafirmar su carrera multidisciplinaria y demostrar que su disciplina y esfuerzo pueden llevarla a conquistar el cinturón internacional en suelo mexicano.