Karol G exhibe que un exnovio la dejó plantada en el aeropuerto ¿Feid o Anuel AA? | VIDEO

Karol G se sinceró sobre uno de los episodios más oscuros que vivió junto con una ex pareja que la dejó plantada en un aeropuerto. La cantante apareció como invitada sorpresa del LUX Tour de Rosalía en Los Ángeles, donde contó la impactante experiencia.

“Ella ha demostrado que con trabajo, disciplina y muchísimo corazón se pueden romper fronteras. Es una rock star, una leyenda, una mujer fuerte que cree en sí misma. La única e inigualable: La Bichota”, dijo la artista catalana al presentar a la latina.

Rosalía and Karol G share a sweet moment on stage at the ‘LUX’ tour in LA. pic.twitter.com/fqx7kbRIzL — Buzzing Pop (@BuzzingPop) June 30, 2026

De este modo, Rosalía y Karol G no solo terminaron con las especulaciones de una supuesta rivalidad entre ellas, pues los fans de ambas tienden a ponerlas como competencia y asegurar que se copian entre si; también generaron una fuerte polémica referente a los exes de la celebridad.

¿Qué dijo Karol G en el concierto de Rosalía?

Las famosas se sentaron en el confesionario de La Perla para hablar de manera abierta sobre una ex pareja de la colombiana, a quien no le gustaba celebrar sus cumpleaños con ella, una situación que resultó importante para el desarrollo de su relación.

“Lo más curioso era esperar la excusa para no estar en el cumpleaños”, admitió Karol. Ante esto, la intérprete de ‘Novia Robot’ cuestionó: “¡¿Cómo?! ¿A quién no le gustaría celebrar su cumpleaños con su pareja, no? Es como el día en que dices quiero que mi pareja esté”, preguntó.

Carolina mencionó que aunque en el primer año no le dio mucha importancia a que faltara a su cumpleaños, en el tercero lograron coincidir, pero en el cuarto no. “Yo siento que es importante celebrar el cumpleaños de la persona que te encanta”, admitió.

Karol G talks about a relationship in which her partner did not like celebrating his birthday with her and, every year, found an excuse to avoid spending that date with her. She shares this during a confession at the Confessionario of the LUX TOUR tonight in California.



“What a… pic.twitter.com/IQSTXQLJ5n — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) June 30, 2026

“En el último cumpleaños dije ‘OK, si no hay cumpleaños’ [...] El último cumpleaños nos íbamos de viaje, ya estábamos con las maletas en el aeropuerto y en la sala de espera... ya no. En la sala de espera.... Dime que a ti te han pasado cosas pero no te han dejado en la sala de espera del aeropuerto“, reveló.

Rápidamente, Rosalía respondió “no, no, nunca. Para mí eso sería bastante imperdonable” y la latina replicó “bajé las maletas y me quedé. Bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo”, confesó. “¿Qué hubieras hecho tú?”

“Honestamente si el tercer año no quiere celebrar y en el cuarto me deja en el cuarto de esperas le digo venga, hasta luego y bye, nunca más y adiós”, admitió Rosalía, quien después agregó, “hoy vamos a celebrar mejor que en ningún cumpleaños porque te deshiciste de esa perla, hija de p*ta”.

¿Feid o Anuel AA? ¿Quién es La Perla de Karol G?

Aunque la artista no dijo nombres, en redes sociales rápidamente asociaron la situación con Feid o con Anuel AA, las dos parejas más destacadas de La Bichota.

Cabe mencionar que la relación con Anuel duró solo tres años de romance y se separaron antes de que el cantante pudiera celebrar su cuarto cumpleaños con la famosa.

Por otro lado, Feid habría comenzado a salir con Karol G en 2021 y el romance terminó a finales de 2025, por lo que el tiempo coincide con los cuatro cumpleaños de Ferxxo, quien en el último, e fue de viaje con amigos a Japón.

Entiende todo lo que dijo Karol G durante el concierto de Rosalía sobre su ex novio calvo, Feid.



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