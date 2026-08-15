Belinda es sin duda una de las figuras más versátiles y reconocidas del mundo artístico. Mucha gente la sigue desde sus inicios, en telenovelas infantiles como Amigos x siempre y Cómplices al rescate, hasta su faceta como cantante con éxitos como “Muriendo lento” y “Bella traición”.
En los últimos años también brilló en teatro musical con Mentiras y Mentiras: La Serie, y próximamente la veremos en pantalla en la serie Carlota. Hoy, a sus 37 años, la artista mexicana celebra una nueva etapa de vida rodeada de cariño y muchas flores.
Belinda celebra 37 años con un jardín de flores
La intérprete de “Heterocomía”, Belinda, compartió a través de sus historias de Instagram imágenes de los regalos que recibió en su cumpleaños 37, este sábado.
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Ramos de cientos de flores moradas y en diferentes tonos de rosa, canastas con globos, además de peonías, llenaron su hogar. “Mis flores favoritas en el mundooooo, las peonias”, escribió emocionada.
También agradeció a su madre, Belinda Schüll, por enviarle rosas: “Gracias mami”, añadió.
Aunque Belinda no reveló más detalles de su celebración de cumpleaños, sus seguidores esperan que en los próximos días muestre cómo festejó este nuevo año de vida.
Belinda, una artista con más de dos décadas de trayectoria
Belinda Peregrín Schüll nació el 15 de agosto de 1989 en Madrid, España, pero desde niña radica en México. Debutó en televisión con Amigos x siempre (2000) y pronto se convirtió en ícono juvenil con Cómplices al rescate.
Alrededor del año 2002, la intérprete recibió su primera nominación a los premios Grammy Latinos en la categoría de Mejor álbum infantil por su trabajo en las bandas sonoras de esta última telenovela Cómplices al rescate: Mariana y Cómplices al rescate: Silvana.
En cine participó en Cheetah Girls 2 (2006) y en doblaje de Trolls (2016) y Toy Story 5 (2026). Su discografía incluye álbumes como Belinda (2003), Utopía (2006) y Catarsis (2013), con temas que marcaron generaciones y siguen vigentes.
Además, fue parte del show inaugural del Mundial 2026, en el Estadio Azteca, en CDMX, donde estuvo acompañada de Los Ángeles Azules.
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