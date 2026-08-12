¿Quién es Kenny Áviles, la cantante de rock que estará en La Granja VIP 2026?

Este miércoles 12 de agosto se reveló a Kenny Áviles, vocalista de Kenny y los Eléctricos, como la tercera participante confirmada de La Granja VIP 2026, una revelación que se dio durante el programa matutino Venga la Alegría.

El anuncio generó opiniones divididas; por un lado, muchos celebraron que entraría una artista que no ha estado en programas de telerrealidad antes, mientras que otros se preguntaron quién es la rockera. Por eso, aquí en La Razón te compartimos todo lo que debes saber sobre ella.

¿Quién es Kenny Áviles de Kenny y los Eléctricos?

Kenny Áviles nació el 2 de septiembre de 1954, por lo que tiene 71 años de edad, aunque entrará a La Granja VIP con 72, pues su cumpleaños se celebrará un par de días antes que comience el reality show de TV Azteca.

Es una artista originaria de Guadalajara, Jalisco, quien destaca por haber sido una de las primeras mujeres en convertirse en líder de una banda de rock.

Incursionó en la música como corista de Verónica Castro y fue en los años 80’s que fundó Kenny y los Eléctricos, haciendo su debut en Estados Unidos, donde estudiaba inglés. Se consolidaron en la escena de rock mexicana.

Actualmente, solo en Spotify cuentan con 570.4 mil oyentes mensuales, siendo su tema más escuchado la canción ‘No huyas de mí’, un clásico del rock mexicano que ha acompañado a generaciones enteras.

Aunque no está casada, sí ha tenido relaciones en el pasado conocidas por el público como Ricardo Rocha, su guitarrista y Edgar Carrum. Asimismo, no tiene hijos, pero se sabe que por 9 años, educó a sus sobrinos.

En sus redes sociales, Kenny Áviles destaca que lleva 50 años formando parte del rock mexicano y hasta la fecha, sigue trabajando en nueva música. También comparte detalles de sus presentaciones en vivo y en general, demuestra que se encuentra en un excelente estado de salud.

Ahora, la pionera del rock dará un salto en su carrera y entrará a su primer reality show. La famosa eligió La Granja VIP 2026 y sorprendió al público, pues nadie se esperaba verla en este tipo de formatos.

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