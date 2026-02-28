La Ciudad de México se rinde hoy ante el poder de la nostalgia con La Culpa es de los 80s VIP, espectáculo que en su tercera edición promete una experiencia inmersiva de tres horas donde los himnos que marcaron una generación volverán a sonar con fuerza. La cita es este sábado 28 de febrero en el recinto Código Cero, a partir de las 20:00 horas.

El formato premium reúne a figuras emblemáticas como Fresas con Crema —en un reencuentro histórico de Andrés Bonfiglio, Daniela Leites y Claudia HerFer—, Kenny y los Eléctricos, Microchips, Ritmo Peligroso, Los Chamos y Fandango, entre otros. Cada presentación integra colaboraciones inéditas, segmentos temáticos y un gran final con todos los artistas en el escenario, acompañados de visuales inspirados en la estética VHS, el neón y la cultura pop ochentera.

En entrevista con La Razón, Sandra Elizondo, integrante de Fandango, comparte la emoción de regresar a los escenarios con este concepto. “Feliz y encantada de esta invitación… volver a ver a la gente”, afirma con entusiasmo. Para la cantante, la esencia del show está en la memoria colectiva: “¿Quién no tiene sus recuerdos hermosos de su juventud y su niñez? Volver a encender la llama es una bendición bien grande”.

La Culpa es de los 80s VIP convierte la CDMX en una fiesta de recuerdos ı Foto: Especial

Elizondo asegura que la conexión con el público sigue intacta. “Siento que todo es mutuo, así como la gente extraña esa época, es un tesoro, nosotros los veteranos queremos que esa cosita no se pierda”, señala. Y subraya la importancia de esas canciones: “La música ochentera, con letras muy alegres, en momentos difíciles ayudó a salir adelante”.

La intérprete también destaca la energía que se vivirá esta noche: “Va a estar increíble porque vamos más rockanroleras y hay una gran diversidad de artistas… será una noche maravillosa para unos y otros, con muchas ganas. Vive y celebrar la vida”.

Sobre el impacto emocional del espectáculo, resume con contundencia: “Tres horas de nostalgia”. Y añade que, pese a la logística complicada por vivir en distintas ciudades, el reencuentro siempre vale la pena: “Somos muy de familia… lo hacemos porque nos nutre”.

Incluso deja abierta la puerta a más fechas: “Estamos más puestas que un calcetín”, dice entre risas, convencida de que mientras exista la invitación y el cariño del público, la historia continuará.

Así, el escenario de Código Cero se transformará esta noche en una cápsula del tiempo donde éxitos como “Autos, moda y rock & roll”, “No huyas de mí”, “Marielito o ”Cómo no quererte a ti" confirmarán que los años ochenta no son pasado: son una emoción permanente que se canta a todo pulmón.