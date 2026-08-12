Jailyne Ojeda Ochoa ha captado la atención de personas de todo el mundo debido a su belleza y figura. La modelo, influencer y empresaria acumula millones de seguidores y hace unos meses fue parte de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Descubre cómo ha ido evolucionando su imagen con el paso de los años.

Jailyne Ojeda: El antes y después de la famosa modelo, influencer y empresaria

Jailyne Ojeda Ochoa es una creadora de contenido y empresaria que nació el 9 de enero de 1998 en la ciudad de Indio, California. Es la primogénita de Dulce Ochoa e Ismael Ojeda, quienes son oriundos de Los Mochis, Sinaloa.

La modelo e influencer de 28 años creció junto a sus dos hermanos: Alexia y Johnny. Además, habla español e inglés con fluidez.

Cuando tenía unos 15 años, Jailyne Ojeda apareció en un video musical junto al cantante Luis Coronel, lo que le dio gran visibilidad en internet. El material se volvió viral y atrajo la atención hacia ella.

A partir de ese momento, el acoso en redes se incrementó, pero la exposición fue tan masiva que, a los 16 años, ya había superado el millón de seguidores en Instagram, iniciando su camino en la moda y las pasarelas. Actualmente tiene más de 14 millones de followers.

Desde los 18 años luce el cabello oscuro y su silueta ha sido esbelta. Además, a su corta edad, en sus publicaciones era notable su gusto por el maquillaje y la moda.

En su cuenta de Instagram solía publicar videos y fotos de sus entrenamientos en el gimnasio y sus colaboraciones con salones de belleza y participaciones como modelo en diversos eventos.

Así ha cambiado Jailyne Ojeda ı Foto: IG jailyneojeda

En 2023, Jailyne Ojeda sorprendió a sus seguidores al publicar varias fotografías con el cabello rubio platinado que resaltaba su piel bronceada. Pero hacia 2025 regresó a su habitual cabello negro, aunque en publicaciones antiguas la influencer y empresaria aseguró que su cabello natural es rojizo.

Este 2026 la creadora de contenido inició una nueva etapa en su carrera pues dejó las redes sociales por 42 días para ser una de las habitantes de La Casa de los Famosos de Telemundo. Éste fue su primer reality show y compartió en Instagram el mensaje: “Pensé que no duraría ni una semana así que estoy orgullosa de mi misma. También me encantaron todos los memes que me hicieron”.

Así ha cambiado la imagen de Jailyne Ojeda ı Foto: IG jailyneojeda

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