Jailyne Ojeda es una creadora de contenido que entró a La Casa de los Famosos 2026 y por este motivo, su nombre se ha convertido en tendencia a través de redes sociales, así como búsquedas referentes a sus relaciones.

En ese sentido, uno de los nombres recurrentes asociados con el de Jayline Ojeda es el del portero mexicano Memo Ochoa, lo que ha desatado especulaciones. A continuación, te contamos cuál es el relación entre el deportista y la creadora de contenido que arrasa en La Casa de los Famosos 2026.

¿Cuál es la relación entre Jailyne Ojeda y Memo Ochoa?

Las especulaciones en torno a la relación de Memo Ochoa con la modelo de redes sociales surgió después de un video que la joven publicó a finales del 2025 en el que enlista a famosos que supuestamente son parte de su familia.

En ese sentido, Jailyne menciona a varias personalidades como Xavi, Jesús Ojeda y Memo Ochoa, un clip que para muchos ha sido tomado como sarcasmo, ya que es poco probable que la modelo en realidad esté emparentada con todos ellos.

“Gente famosa que es mi familia que ustedes no sabían. En primer lugar tenemos a Memo Ochoa. Es mi tío, juga fútbol y se ha ganado muchos premios”, dice ella antes de enlistar a otras personalidades.

La realidad es que no hay una relación confirmada entre la celebridad de Internet y el atleta mexicano, pues el famoso no ha hecho revelaciones al respecto, mientras que ella tampoco ha comentado más detalles lejos del que hizo en el video.

Algunas reacciones por dicho popular video son:

"Mí tío es Donald Trump y no lo ando mencionando“.

“Ni ella se lo cree”.

“Memo Ochoa: Ella jura”.

"Jesus Ojeda y sus parientes (yo soy su pariente). Eres muy divertida".

Por otro lado, se sabe que Jailyne Ojeda es una mujer nacida en California, pero que se considera mexicana y este 2026 debuta en el formato de programas de telerrealidad en La Casa de los Famosos.